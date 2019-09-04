قطر تكشف حول العالم شعارا برمزية عربية

العواصم ـ وكالات:

استوحي الشعار الذي عرضته قطر أول أمس وهو شعار مونديال 2022، من «الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج.

قبل أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاقها، كشفت قطر اول أمس شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 التي ستستضيفها، بعرض في الدوحة وحول العالم لتصميم يستوحي رمزية عربية.

وعرض الشعار الأبيض اللون على خلفية عنابية، على معالم مختلفة في العاصمة القطرية ومدن عالمية عدة منها بغداد وبيروت وباريس ومدريد وبوينوس ايرس، في محطة إضافية ضمن مسار قطري بدأ عام 2010 (تاريخ منح البلاد الاستضافة)، على أن يتوج في شتاء العام 2022 بأول كأس عالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت الاحتفالية الأكبر في الدوحة، حيث عرض الشعار على معالم عدة حديثة وتاريخية في العاصمة، منها مبنى الأرشيف الوطني في منطقة مشيرب وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات تابعها مئات من المواطنين والمقيمين، وشملت عروضا تقليدية شارك فيها فرسان على أحصنة.

وقال السريلانكي محمد فايروس (30 عاما) الذي تابع عرض الشعار على واجهة الأرشيف الوطني «هذا شعار فريد بقطر»، مضيفا «هو مذهل»، قبل أن يتابع وأصدقاء له التقاط صور «سلفي» يظهر فيها الشعار.

واستوحي الشعار باللون الأبيض من «الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء»، بحسب اللجنة العليا للمشاريع والارث التي تتولى التحضير للبطولة العالمية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول ، وذلك للمرة الأولى في فصل الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال فصل الصيف، علما بأن الملاعب ستكون مزودة بأنظمة تبريد وتكييف للمدرجات والمستطيل الأخضر.