النفط توقع عقداً لتحسين البنزين بمصفاة كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقعت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، عقداً مع شركة “البرهم” لتحسين البنزين بمصفاة كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً، مبينة أن المشروع سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من وقود البنزين عالي الأوكتاين، والذي سيقلل من استيراده.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “شركتي نفط الشمال وغاز الشمال وقعتا عقداً مع شركة البرهم لمشروع الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “المشروع الجديد سيعتمد على النفثا المنتجة في مصفاة كركوك”.



وأضاف الغضبان، أن «الوزارة حريصة على تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقة التكريرية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص العراقي»، موضحاً أن «مشروع الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك يأتي ضمن توجهات الوزارة المستمرة لتطوير قطاع المصافي بهدف زيادة الإنتاج من وقود البنزين عالي الأوكتاين، والذي سيقلل من استيراده».

من جانبه، قالت رئيس شركة البرهم شوانه عزيز صالح، إن «توقيع العقد المبرم مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، يأتي لتجهيز شركة غاز الشمال بمادة الكازولين الطبيعي غير المعالج، وبالنسبة لعقد المشروع الخاص بشركة نفط الشمال سيجري تجهيز الماء والغاز الطبيعي الجاف لتشغيل وحدة توليد الطاقة الكهربائية للمشروع».

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن «مشروع الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك سيعمل بطاقة 12 ألف برميل يومياً وسينتج البنزين عالي الاوكتاين 95 بمواصفات اوربية ويتكون من 3 وحدات رئيسة (الهدرجة – الأزمرة – تحسين البنزين)».

وأضاف أن «مدة تنفيذ المشروع تبلغ 28 شهراً أما كلفته التخمينية فتبلغ 400 مليون دولار أميركي».