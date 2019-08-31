الحكمة يهدد بـ”الاعتصام” امام مجلس النواب في حال لم تصحح الحكومة مسارها

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد تيار الحكمة المعارض” السبت” ان الاعتصام امام مجلس النواب هو احد خياراته المستقبلية في حال عدم تصحيح مسار الحكومة في محاربة الفساد وتنفيذ برنامجها.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح صحفي إن “ذهابنا الى المعارضة يوجب علينا مكاشفة الحكومة بشكل علني وشفاف عن اخطائها في تنفيذ ما تعهدت به امام ممثلي الشعب”.

واضاف ان “خطاب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم كان واضحا ولايحتاج الى تفسير حيث كشف اخطاء الحكومة وتنصلها عن تنفيذ البرنامج الحكومي خاصة في محاربة الفساد وفي حال الاستمرار فان للتيار خيارات عدة منها تنفيذ اعتصام شعبي مفتوح امام مجلس النواب”.

واشار البخاتي إلى أن “حكومة عبد المهدي حكومة اصدار قرارات واوامر ديوانية دون تنفيذها على ارض الواقع ومن ابرزها الامر الديوني الخاص بحصر السلاح بيد الحكومة وانهاء المظاهر المسلحة”.