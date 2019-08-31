خبير نفطي: اكتمال خط نقل كردستان للنفط يرفع عجز الموازنة المقبلة الى 100 تريليون دينار

بغداد – الصباح الجديد:

رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، تسجيل الحكومة الاتحادية عجزا في موازنة 2020 يصل الى 100 ترليون دينار بسبب السياسيات الاقتصادية، مبينا ان التقديرات تشير الى ان اكتمال خط نقل كردستان للنفط والذي ينقل نحو مليون و100 الف برميل يوميا ما سيجبر الحكومة على تخفيض الانتاج من الجنوب.

وقال الجواهري في تصريح تابعته الصباح الجديد امس، ان “التقديرات تشير الى انخفاض اسعار النفط عالميا، فضلا عن اكتمال خط نقل كردستان للنفط والذي ينقل نحو مليون و100 الف برميل يوميا والذي تنفذه شركة “روس نفط” الروسية ما يخفض حصة العراق في المحافظات الجنوبية بنحو 400 الف برميل يوميا على اقل تقدير”.



واضاف ان “اميركا ودول اخرى تضغط على الحلفاء في الخليج على تخفيض اسعار النفط العالمية بعد زيادة الوفرة في الاسواق والخروج من اتفاق اوبك”، مبينا ان “السعي الاميركي سينتهي بوصول اسعار النفط بنحو 50 دولار للبرميل الواحد”.

واوضح الجواهري، ان “تخفيض الانتاج من المحافظات الجنوبية وابتلاع الحصة الاكبر من قبل كردستان ، اضافة إلى انخفاض تقديرات اسعار النفط في الموازنة مع تسجيل نحو 72 تريلون دينار كعجز في موازنة 2020 سيسهم في رفع العجز لنحو 100 ترليون دينار وهو الاعلى والاكثر كارثية على مستقبل العراق وسيجره نحو الافلاس”.