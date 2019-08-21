قادة عراقيون قدموا لنا نداء عاجلا لابقاء قواتنا وتوسيع مشاركتنا في بلدهم

وزيرة الدفاع الالمانية بعد زيارتها البلاد:

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، امس الأربعاء، أن القادة العراقيين قدموا نداءً عاجلاً لابقاء قوات بلادها في العراق وتمديد مشاركتها. وذكرت صحيفة ديفنس نيوز المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير اطلعت على ترجمته الصباح الجديد، ان ” تفويض المانيا في المشاركة ضمن التحالف الدولي في العراق سينتهي في شهر تشرين الاول القادم ، فيما يتخذ المشرعون المعارضون للتمديد موقفا بالابقاء على حال عدم التمديد”.

واضاف أنه “وخلال زياراتها الاولى منذ توليها منصبها التقت وزيرة الدفاع الالمانية مع المسؤولين العراقيين وقالت للصحفيين في بغداد عقب محادثات مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إنه من الصعب أن نوضح للجانب العراقي أن استمرار المهمة ليس أمرا مفروغا منه”. وتابعت أن “القادة قدموا نداءً عاجلاً لألمانيا بالبقاء بل وحتى توسيع نطاق مشاركتها”، مشيرة الى أننا “في الوقت الحالي في مرحلة اتخاذ القرار و أن إمكانية توسيع مهمة ألمانيا سيتم تقييمها بجدية في برلين”.

يذكر أن المانيا تساهم بقدرات غير قتالية ضمن التحالف الدولي بما في ذلك الاستطلاع الجوي والتزود بالوقود ، مع الطائرات المتمركزة في الأردن، فيما يدير الجيش الالماني أيضًا برامج تدريب للقوات العراقية في وسط وشمال العراق”.