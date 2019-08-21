موقع يعرض طائرة اف 16 للبيع

الصباح الجديد – وكالات:

أدرجت شركة أميركية، مقرها ولاية فلوريدا، مقاتلة إف 16 مصنوعة قبل نحو 40 عاما على قائمة مبيعاتها.

وعرضت الشركة، المتخصصة في تأجير الطائرات، على زبائنها شراء المقاتلة المصنوعة عام 1980، مقابل نحو 8.5 مليون دولار.

ولدى تصفح صفحة المقاتلة القديمة المتعددة المهام، يمكن مشاهدة صورة لها واسم طرازها الكامل 1980 F-16 A/B Block 20 MLU، فضلا عن سبل التواصل مع الشركة للراغبين في شراء الطائرة.

وذكر موقع “درافير” المتخصص في المركبات ووسائط النقل أن الشركة الأميركية عرضت أيضا بيع مقاتلتين آخريين من طراز إف- 16.

وأضاف أن شركة “جيت لييز” تهتم بشراء الطائرات المستعملة من دول عدة مثل الأردن وبلجيكا وهولندا، وحصلت بالفعل على مقاتلات إف- 16 القديمة.

وبعد ذلك، تعمد الشركة على إدخال تحسينات على هذه المقاتلة، مثل ربطها بنظام بيانات، وإضافة نظام تحديد الموقع العالمي “GPS”.

ويمكن أن تصل سرعة المقاتلة القديمة إلى 1573 ميلا في الساعة.