لعنة الإصابات تضع فالفيردي في الموقف الصعب

ديمبيلي يغيب عن برشلونة لخمسة أسابيع

مدريد ـ وكالات:

تلقى الجهاز الفني لنادي برشلونة الإسباني بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، صدمة جديدة بإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.وأعلن برشلونة خلال بيان رسمي مساء أمس الإول، أن عثمان ديمبلي سيغيب عن الفريق الكتالوني لفترة تصل إلى 5 أسابيع، وهو ما يضع فالفيردي في أزمة كبيرة.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني أمس، عن غياب لاعبه الفرنسي أوسمان ديمبيلي لخمسة أسابيع بعد تشخيص إصابته بشد في أوتار الركبة اليسرى.وانضم ديمبيلي لزميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وبيلباو في المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب هو الآخر عن المباراة الأولى بسبب إصابة لحقت به بالتمرين.وأصيب ديمبيلي خلال مباراة الجمعة في الباسك ولن يعود إلى فريقه قبل نهاية أيلول المقبل، ما سيحرمه أيضاً من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.وسبق للفرنسي أن عانى من الإصابة ذاتها في أيار الماضي.

وتغير وضع برشلونة الهجومي 180 درجة خلال أيام قليلة فقط، فبعد أن كان يملك فالفيردي خيارات عديدة في الهجوم، أصبح حاليًا لا يملك سوى الفرنسي أنطوان جريزمان.وبعد التخلص النهائي من مالكوم ثم إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ، وضرب لعنة الإصابات للقائد ليونيل ميسي خلال التحضيرات، والمهاجم لويس سواريز ضد أتلتيك بيلباو، كانت إصابة ديمبلي بمثابة ضربة قاسية.

وأصبح فالفيردي في موقف لا يُحسد عليه، نظرًا لهذا الكم من الإصابات، بجانب الخسارة في افتتاح الليجا ضد أتلتيك بيلباو بهدف من دون رد.. ولن يكون بمقدور فالفيردي، اللجوء للعصا السحرية المفضلة له (ميسي) والذي يُعاني من إصابة ولم يتدرب حتى أمس الإول مع الفريق، ولا زال موقفه غير محسوم من المشاركة أمام ريال بيتيس.

وأصبح جريزمان هو الأمل الوحيد لهجوم برشلونة في المباريات المقبلة، حيث سيعتمد عليه فالفيردي في مركز المهاجم الصريح، في ظل هذه الغيابات التي ضربت البلوجرانا.وبالفعل لعب جريزمان في هذا المركز خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم، نظرًا لانضمام سواريز متأخرًا للتحضيرات بعد إجازته عقب مشاركته مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا.

وهز جريزمان، الشباك مرة واحدة في التحضيرات مع البارسا ضد نابولي في مُعسكر الولايات المتحدة، وستكون مواجهة بيتيس هي الظهور الرسمي الأول له مع برشلونة في الكامب نو، بعد ظهوره وديًا ضد آرسنال في كأس خوان جامبر.ولم ينجح جريزمان في تجربته الأولى الرسمية في هذا الدور، حيث شغل مركز المهاجم الصريح ضد بيلباو بعد إصابة سواريز، لكنه لم يهز شباك الخصم.. لكن جريزمان خلال مسيرته، أثبت إجادته اللعب في هذا المركز، حيث شارك خلال 124 مباراة كمهاجم صريح سابقًا، ونجح في تسجيل 73 هدفا وصنع 26 آخرين، مع أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

سيضطر فالفيردي إلى اللجوء لبعض الحلول الجبرية في الخط الهجومي، للعب بجانب جريزمان، حيث يعتمد المدير الفني على طريقة لعب (4-3-3).. ومن المتوقع أن يكون رافينيا ألكانتارا على الطرف الأيمن، والذي شارك كبديل في مواجهة بيلباو الماضية وتألق بشكل لافت، وحرمته العارضة والحارس من التسجيل، لذلك سيكون ورقة مهمة ضد ريال بيتيس.

وعلى الطرف الأيسر، سيكون فالفيردي أمام خيارات شابة بين الثنائي كارليس بيريز وأبيل رويز، والأول حظوظه أكبر، حيث تألق في الفترة التحضيرية وخاصة ضد فيسيل كوبي الياباني، إذ سجل هدفي الانتصار في المواجهة الودية.