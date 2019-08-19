اعتقال مقدم يعمل آمرا لقاطع نجدة في بغداد و٦ منتسبين لتورطهم بقضايا فساد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية امس الاثنين إلقاء المفرزة الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود التابعة للمكتب، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بـ”الاستغلال الوظيفي”.

وقال المكتب في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه إن العملية جاءت على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض صادر عن قاضي التحقيق المختص بحق آمر القاطع وستة منتسبين آخرين ، ولكون مكتب المفتش العام يمثل إحدى جهات الضبط القضائي لذا أصدر المفتش العام جمال الأسدي أمره لمفرزته الخاصة لتنفيذ المذكرة وإلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم التوقيف لدى الجهات المختصة .

وأوضح المكتب أن مذكرة القبض قد صدرت من قبل قاضي التحقيق المختص بحق آمر قاطع النجدة وستة منتسبين آخرين على خلفية تورطهم بقضايا فساد تتعلق بالاستغلال الوظيفي.