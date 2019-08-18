8 ملايين شخص زاروا دبي في النصف الأول من 2019

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت «دبي للسياحة» أن عدد زوار إمارة دبي في النصف الأول من عام 2019، تجاوز ثمانية ملايين شخص، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة أن 8,36 مليون شخص زاروا دبي هذا العام، بزيادة قدرها 3% من نسبة الزوار في الفترة ذاتها العام الماضي.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق «السبع نجوم».

وتطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض «اكسبو»، الأكبر في العالم.

على صعيد آخر، ارتفعت قيمة الفائض في الميزان التجاري للدولة مع اليابان بنحو 14.4 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني (جيترو)، وصلت قيمة الفائض التجاري لصالح الإمارات إلى 32.96 مليار درهم (8.98 مليار دولار)، في مقابل 28.81 مليار درهم (7.85 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018.

وزادت القيمة الإجمالية لصادرات الإمارات إلى اليابان بنحو 2.3 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، إلى 44.92 مليار درهم (12.24 مليار دولار) في مقابل 43.93 مليار درهم (11.97 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين تراجعت بنحو 3.7 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري إلى 56.89 مليار درهم (15.5 مليار دولار) في مقابل 59.1 مليار درهم (16.1 مليار دولار) في النصف الأول من 2018.

ويرجع السبب في ذلك التراجع إلى انخفاض قيمة واردات الدولة من اليابان بنحو 21 بالمائة خلال الفترة نفسها من 15.12 مليار درهم (4.12 مليار دولار) إلى 11.96 مليار درهم (3.26 مليار دولار).