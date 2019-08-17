المركز الوطني لكرة القدم يكرم أصحاب الإنجاز في أذربيجان

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

كرم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة القدم وفده العائد من أذربيجان ومعه كأس البطولة الخاصة باللاعبين مواليد 2006/2007 .

وشهد التكريم تقديم شهادات تقديرية للاعبين وملاكاتم الإدارية والتدريبية في مقر المركز الوطني بمجمع ملعب الشعب الدولي،حيث قدم الخبير المشرف الفني في المركز الكابتن داود العزاوي ومدير المركز الكابتن بسام رؤوف الشهادات التقديرية للوفد الذي تمكن من إحراز البطولة بعد فوزه في مبارياته الخمس.

إضافة إلى الفوز بلقب أفضل حارس مرمى ليث حسين والهدف علي محمد وأفضل لاعب محمد صلاح عبود.

وشمل التكريم الملاك التدريبي المؤلف من حسين كمال ومدرب حراس المرمى محمد عبد السادة والإداريين حسين علي كريم وصفاء الدين محمد وخضير شمام ، واللاعبون :علي ميثاق ومحمد صفاء وعلي حسين علي ومنجد عباس وسيف علي عدنان ومسلم عقيل ومحمد حسين خليفة ومحمد فرحان وعباس خضير ويوسف موسى ومصطفى وسام وسجاد حسين وحسن بسام ومحمد صلاح عبود وليث حسين ومحمد دارا وزين العابدين علي.