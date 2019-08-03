شركة «سامسونج إلكترونيكس» المشرق العربي تنظم منتداها الأول لحلول الأعمال في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

عقدت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي مؤخراً منتداها الأول لحلول الأعمال في العراق، وذلك تحت شعار “روح التكنولوجيا والحداثة تلتقي بالعراقة والأصالة”، وبحضور وبمشاركة زبائنها وشركائها الحاليين والمحتملين من القطاع المؤسسي من مختلف الصناعات بما في ذلك الصناعة المصرفية والمالية واللوجستيات والتجزئة والضيافة والفندقة والرعاية الصحية، وغيرها، هذا فضلاً عن مشاركة نخبة من المختصين بقطاعات الأعمال وممثلي وسائل الإعلام والشخصيات الرسمية والمؤثرة. وكان المنتدى الذي أقيم في فندق بابل روتانا في بغداد، والذي هدف لتعزيز الوعي والمعرفة حول خصائص ومزايا ابتكارات “سامسونج” الموجهة لقطاع الأعمال، قد سلط الضوء على باقة واسعة من حلول الشركة المتخصصة سواء تلك القائمة أو الجديدة التي تم الكشف عنها خلال المنتدى، والتي تلبي متطلبات واحتياجات المجالات والصناعات المختلفة، بالتركيز على حلول الأمن والحماية، وحلول إدارة المحتوى الخاص بالأجهزة المتنقلة من هواتف ذكية وأجهزة تابلت لوحية، وعلىاللوحات والشاشات الرقمية، وأنظمة التلفاز الفندقية (IPTV)، وسلسلة شاشات الحاسوب عالية الدقة، وسلسة أجهزة التابلت اللوحية الأحدث لهذا العام، هذا فضلاً عن أنظمة التكييف المركزي التجارية، وذلك مع فعالياته التي تنوعت ما بين الكلمات والعروض التقديمية والشروحات وعروض المنتجات.

وقد استعرضت “سامسونج” خلال المنتدى العديد من حلول اللوحات الرقمية الموجهة لبيئة الأعمال، والتي كان من أبرزها لوحات العرض الفيديوية، ولوحات العرض الرقمية ألترا فائقة الوضوح، ولوحات العرض الرقمية ذات الوضوح الكامل، وتلك الذكية بدقة 8K، هذا فضلاً عن اللوحات شبه الخارجية وشاشات الكريستال السائل وغيرها، ومنها لوحات QLED، التي تقدّم أعلى مستويات الدقة في العرض على مستوى السوق والتي تستند إلى تقنية ترقية جودة العرض بالذكاء الاصطناعي فتعزز جودة أي صورة في العروض التجارية وتحوله إلى محتوى أكثر ديناميكية وحيوية لجذب انتباه الزبائن المحتملين، هذا إلى جانب عدد من طرازات سلسلة لوحاتOMN /OMN-D شبه الخارجية التي توفر رؤية واضحة ومتناسقة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة كضوء الشمس المباشر، بالإضافة إلى سلسلة لوحات العرض الرقمية QMR /QBR ألترا فائقة الوضوح بدقة 4K ذات الحواف الأصغر والتصميم المتناسق، التي تم تصميمها خصيصاً لمراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة والمطارات، والتي تتميز بتقنية الترقية الذكية إلى جودة لوحات ألترا ذات الوضوح الفائق، كما تتميز بكونها غير متوهجة ما يجعلها مثالية للرؤية.

كذلك، فقد شهد المنتدى استعراضاً للوحة Flip الرقمية التي تتميز بتصميم قابل لإعادة الضبط حسب الحاجة والتي تعمل على تعزيز الإنتاجية والتعاون في بيئة العمل، وهي اللوحة التي نالت “سامسونج” عنها جائزة أفضل ابتكار في مجال الوسائل المساعدة لتقديم العروض في حفل جوائز AV News إضافة إلى جائزة أفضل التقنيات الجديدة لعام 2019 عن فئة الاتصالات الموحدة والتعاونية وذلك نظير مساهمتها الفعالة في تعزيز الاجتماعات المكتبية الإبداعية.

ومن جهة أخرى، عرضت “سامسونج” أمام الحاضرين والمشاركين أحدث تقنيات منظومات التكييف المركزي لديها، وعلى رأسها منظومات DVM S Desert (VRF) الأكثر تطوراً وكفاءة من حيث توفير استهلاك الطاقة، مع تقديم أعلى مستويات الراحة بأعلى قدرة لوحدة خارجية بواقع HP24. هذا وتتميز منظومات DVM S Desert (VRF) بقدرتها على العمل بكفاءة عالية في ظروف مناخية قاسية؛ حيث تم فحصها في مختبرات عالمية على درجة حراره 58 مئوية. كذلك، فقد تم عرض وحدات تكييف داخلية بعدة أشكال وقدرات مختلفة مما يمكن تركيبه كالوحدات المنفصلة (Commercial Air conditioners) أو الوحدات الداخلية ضمن منظومات DVM S Desert (VRF) من ضمنها وحدات الكاسيت 360التي تتميز بتصميمها العصري المناسب لجميع تصاميم الديكور الداخلي وبتوزيعها المثالي للهواء ودرجة الحرارة، ووحدات الكاسيت بتقنية Windfreeالمثالية لتقديمها لأعلى مستويات الراحة وتوفير استهلاك الطاقة. هذا وكان من ضمن ما تم عرضه، منظومات التكييف ذات الدفع الجانبي DVM S Eco، التي تعدّ الأفضل من حيث القدرة في فئتها بقوة HP10، ما يجعلها مناسبة لتغطية مساحة أكبر مع شغل مساحة أقل مع إمكانية تركيبها في الشرفات الخارجية للمشاريع السكنية، هذا فضلاً عن عرض عدة طرازات من أنظمة تكييف “سامسونج” كالمكيفات السقفيةCeiling Suspended وCeiling Mount، وأجهزة التكييف الجدارية Wall Mount.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير قسم قطاع حلول الأعمال، أسامة الأشقر: “سعداء لعقد أول منتدى يعنى بقطاع الأعمال في العراق، وندعم من خلاله زبائننا وشركائنا من هذا القطاع بحضور وكلائنا لمختلف خطوط الإنتاج الذين ننتهز الفرصة لتثمين جهودهم في تعزيز حضور علامتنا وتمثيلها بما يليق بها في كافة قطاعات الأعمال. ينطوي هذا المنتدى على أهمية كبيرة؛ إذ أنه يؤكد التزامنا بتقديم أحدث الحلول العملية التي توفر بدورها قيمة مضافة للزبائن من قطاع الأعمال، متطلعين لأن يصبح تقليداً سنوياً لدينا لنخدم معه أهدافنا الرامية لخلق إمكانيات جديدة تغير المستقبل لدى شبكة زبائننا المتنامية، وذلك عبر منحهم ما يطمحون إليه من حلول وأدوات ومنتجات وتقنيات تسهم في تنمية أعمالهم وتوسع فوارق المنافسة لصالحهم.”

واختتم الأشقر بأن باقة الحلول التي تقدمها “سامسونج” لقطاع الأعمال تسهم بشكل فاعل في رفع معايير الخدمات التي يقدمها قطاع الأعمال في أي من مجالاته، وتعزز إنتاجيته بفضل وظائفها ومزاياها غير المسبوقة ومهامها المتعددة التي تؤديها.