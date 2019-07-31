نورا السعيد: بطولة غربي آسيا تسهم باستعادة ثقل العراق قارياً

مذيعة الاخبار في راديو بغداد تشجع الزوراء وبرشلونة

بغداد ـ فلاح الناصر:

تفاعل كبير تشهده بطولة آسيا سيل لاتحاد غربي آسيا بنسختها التاسعة التي ينظمها العراق في محافظتي كربلاء وأربيل ابتداء من أول أمس وحتى 14 آب الجاري، بمشاركة 9 منتخبات، شرائح عدة في المجتمع، تابعت حفل افتتاح البطولة، وزادت حلاوة الحفل النتيجة الإيجابية التي تحققت لأسود الرافدين على حساب الشقيق اللبناني بهدف من دون رد.

عن البطولة وتضييفها، قالت الزميلة الإعلامية، مذيعة الأخبار في رادو بغداد، نورا السعيد: ان تضييف بطولة غربي آسيا في العراق خطوة مهمة جداً لاستعادة ثقل العراق على صعيد القارة، وبالتأكيد فان الخطوات الايجابية التي سبقت تضييف البطولة كانت تمهيداً لتضييفنا هذا المحفل المهم ابتداء من رفع الحظر عن العديد من الملاعب واقامة بطولة الصداقة الدولية لعامين وتضييف نجوم العالم في لقاء ودي وغيرها من المباريات على صعيد المنتخبات والأندية في كرة القدم او بقية الألعاب.

واكدت نورا، مواليد 1991، من برج العذراء، انها تلعب كرة الطاولة، وتشجع فريق الزوراء على صعيد الأندية المحلية لكة القدم وفريقها المفضل عالميا برشلونة الإسباني، وتتابع اللاعبين الدوليين ميسي وسواريز وأنييستا.

الزميلة الإعلامية، نورا السعيد، أجابت، عن اسئلة أخرى تخص مسيرتها في الميدان، والعديد من النقاط، اذ تحدث عن ماذ يعني لها الميكروفون، فقالت:

-الميكروفون يأخذني الى عالم اخر ينسيني كل ما اقاسيه في بلدي لذلك عندما اقرأ الاخبار اجد نفسي موغلة في تفاصيلها واشعر كانني انقل الخبر من موقع حدوثه فعلاً.