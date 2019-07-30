ديوكوفيتش وبارتي يواصلان التحليق في صدارة التصنيف العالمي للتنس

دي مينو يحقق ثاني ألقابه بحصد أتلانتا المفتوحة

العواصم ـ وكالات:

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح أول أمس، والذي لم يشهد سوى تغييرا واحدا فقط في المراكز العشر الأولى.

وارتقى الإيطالي فابيو فونيني مرتبة واحدة ليحتل المركز التاسع عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي دانيل ميدفيديف إلى التصنيف العاشر..وتقدم الأسترالي أليكس دي مينوار 9 مراكز ليحتل التصنيف 25 عالميًا، وذلك عقب تتويجه أمس بلقب بطولة أتالانتا على حساب تايلور فريتز، والذي ارتقى بدوره 4 مراكز ليحتل التصنيف 28 عالميًا.

وبدوره حافظ الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على تصنيفه الـ16 عالميًا عقب تتويجه أمس بلقب بطولة هامبورج على حساب الروسي أندري روبيلف، والذي ارتقى بدوره 29 مركزًا دفعة واحدة ليحتل التصنيف 49 عالميًا.. كما صعد الإسباني ألبرت راموس فينولاس 16 مركزًا ليحتل التصنيف 69 عالميًا، عقب تتويجه أمس الأول بلقب بطولة جشتاد.

من جانبها، حافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر صباح أول أمس، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشر الأولى.

وتقدمت كل من البريطانية جوهانا كونتا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا مرتبة واحدا، لتحتلا المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب، في الوقت الذي تراجعت فيه الصينية كيانج وانج مرتبتين لتحتل التصنيف 16 عالميًا.

وكانت السويسرية الشابة جيل تيخمان أبرز المستفيدات من التصنيف الجديد، بعد ارتقائها 28 مركزًا، لتحتل التصنيف 54 عالميًا عقب تتويجها أمس بلقب بطولة باليرمو على حساب كيكي بيرتنز.

إلى ذلك، قدم أليكس دي مينو مرة أخرى أداء شبه مثالي في تسديد ضربات الإرسال ليحقق ثاني لقب في مسيرته بفوزه 6-3 و7-6 على الأميركي تيلور فريتز في نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس أول امس.

ولم يواجه دي مينو (20 عاما) أي نقطة لكسر إرساله طيلة البطولة وانتزع اللاعب الأسترالي الانتصار بضربة خلفية ناجحة بعد أن سدد الإرسال ثم تقدم على الشبكة.

وهذا ثاني لقب يحققه المصنف الثالث دي مينو الذي فاز ببطولة سيدني الدولية في يناير كانون الثاني قبل أن يتراجع بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ.. وقال دي مينو بعدما أصبح أصغر فائز على الإطلاق بلقب أتلانتا المفتوحة «هذا اللقب خاص جدا بالنسبة لي. شعرت بأنني في حاجة إليه حقا».وواجه دي مينو صعوبات خلال أشهر الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وخسر اللاعب الأسترالي في الدور الثاني ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، وسقط في الأخيرة في مواجهة من خمس مجموعات أمام الأميركي ستيف جونسون، ووصل إلى أتلانتا وهو في المركز 34 بالتصنيف العالمي.. لكنه سيترك أتلانتا وهو مفعم بالثقة مع تطلعه لبطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق الشهر المقبل.وقال دي مينو «أقدم أداء رائعا وأشعر بأنني إذا استطعت الحفاظ على ذلك فإن النتائج الجيدة ستأتي».وأضاف: «لا أعتقد أن بوسعي بدء موسم بطولات الملاعب الصلبة الأميركية بطريقة أفضل من ذلك».وقال فريتز إنه خسر أمام منافس أفضل منه.. وأضاف اللاعب الأميركي: «من الرائع رؤيته وهو يلعب مرة أخرى بعد معانات.