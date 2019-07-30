دعوة اممية لمحاكمة عناصر داعش على غرار محاكم نورمبورغ للنازيين

الصباح الجديد ـ وكالات:

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق إلى تشكيل محاكمات على غرار تلك التي جرت في مدينة نورمبرغ الألمانية عقب الحرب العالمية الثانية ومثل أمامها القادة النازيون في أربعينيات القرن الماضي.

وقال كريم خان إن مثل هذه الإجراء سيكون من شأنه دحض أيدولوجية داعش كما ستكشف للعالم عن جرائم التنظيم .

ويشهد العراق بشكل شبه يومي محاكمات لعناصر داعش، وصدرت بحقهم أحكاما مختلفة بين السجن والمؤبد والإعدام كما تم ترحيل ارهابيين أجانب الى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.