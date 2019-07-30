عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

الصباح الجديد – وكالات:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا الثاني من أغسطس اب المقبل، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس اب المقبل.

وقال المعهد في بيان إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل الـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي “يوم الرؤية”.

وأضاف البيان أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن يوم الوقوف على عرفة، السبت العاشر من أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وفقا لـ”الحسابات الفلكية”.