رئيس “النزاهة النيابية”: عشرات الشركات العربية والأجنبية ستغادر العراق وتقاطع اعماره

جراء الاجحاف في قرار “حماية المنتج المحلي”

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري امس الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى العدول عن قراره “حماية المنتج المحلي”، عادا اياه “انتكاسة للإقتصاد العراقي”.

وقال في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، “ندعو رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى العدول عن قراره في إصدار تعليمات مجحفة بحق الشركات التي تعمل على اعادة اعمار العراق والشركات الاجنبية التي تستثمر في العراق”.

وبين أن هذه الشركات لديها موادها الخاصة التي لا تتوفر في السوق العراقي من ناحية الجودة والمواصفات، مضيفا ان في الكثير من المنتج العراقي لا يوجد سوى الاسم فقط عندما يكتب على الورق ، وتابع أن هذا سيجعل الشركات ترفض هذا القرار التعسفي لانهم ملتزمون بمواصفات عالمية من الناحية العمرانية والمواصفة وهذا سيجعل تدني في المواصفات البناء والاعمار وبحجة حماية المنتج المحلي الذي يعد انتكاسه للاقتصاد العراقي.

واشار إلى أهمية حماية المنتجات الزراعية المحلية بدل منع دخول مواد صناعية واستهلاكية وخدمية وعمرانية والتي خلا العراق من وجودها منذُ عقود..

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