فرصة ذهبية للجماهير العربية في كأس السوبر الأوروبي

صلاح يجني 131 ألف جنيه أسترليني على كل منشور عبر «أنستجرام»

العواصم ـ وكالات:

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية، المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي، والتي ستقام على ملعب فودافون أرينا، في مدينة أسطنبول التركية، في الرابع عشر من آب المقبل.

وقال موقع www.1boxoffice.com، المتخصص في بيع تذاكر المباريات، إن مشجعي ليفربول وتشيلسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأوا في حجز باقاتهم وتذاكرهم لحضور المباراة، عبر www.1boxoffice.com.

وأضاف الموقع أن الطلب على التذاكر يزيد، خاصة مع سهولة الوصول إلى أسطنبول من الشرق الأوسط، وتعدد خيارات الرحلات الجوية، ما يمنح المشجعين العرب فرصة ذهبية لحضور المباراة بميزانية منخفضة.. كما يحرص مشجعو ليفربول من العرب، على مساندة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف النادي الإنجليزي.

ويمكنكم مشاهدة أفضل الفرق واللاعبين مباشرة من أهم وأعرق الملاعب العالمية من خلال حجز بطاقات المباريات الخاصة بدوري الأبطال والدوريات الأوروبية المختلفة على موقع: www.1boxoffice.com

ويعتبر 1Boxoffice من المواقع الرائدة في عمليات حجز التذاكر لعدد من أهم البطولات حول العالم، وفي مقدمتها “الليجا”، و”البريميرليج”، وغيرها من بطولات الدوري والكؤوس الكبرى في أوروبا.

كما يقدم موقع 1Boxoffice تذاكر خاصة لمتابعة مباريات أكبر الفرق الأوروبية، مثل برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

وتمتد خدمات الموقع إلى الرياضات الأخرى، ذات الشعبية الكبيرة، مثل بطولات التنس، وسباقات الفورمولا 1، وسباقات الخيل، وكرة السلة، والملاكمة والفنون القتالية، وغيرها من الألعاب والبطولات الرياضية، المطلوبة بشكل كبير.

ولا تتوقف مجالات 1Boxoffice عند الرياضة فقط، بل تمتد إلى مجالات الترفيه الأخرى، التي توفر الفرصة لعشاق الموسيقى، لمشاهدة الفنانين والفرق المفضلة لديهم، على الهواء مباشرةً، من أي مكان في العالم، من خلال الحفلات الموسيقية والمسرح.. هذا إضافة إلى تنظيم الجولات وعروض السينما والأزياء، والمهرجانات والأنشطة في جهات عديدة.. وتقوم شركة 1Boxoffice بتقديم تذاكر مضمونة، لأهم الأحداث، والتي يتم حجزها من خلال شبكتها العالمية، الموثوق بها في قطاع الترفيه، حول العالم، بأسعار مناسبة للجميع.

من جانب اخر، يبدو أن تألق محمد صلاح لا ينحصر فقط فوق المستطيل الأخضر، الذي ينشر فيه سحره الكروي منذ عدة