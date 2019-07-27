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المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستخدام أموال الجيش لبناء الجدار

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
قضت المحكمة العليا الأميركية حسب خبر بث في وقت مبكر من امس السبت بالتوقيت المحلي لبغداد ، بالسماح للرئيس دونالد ترامب المباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال البنتاغون لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.
وكتب ترامب على تويتر مرحبا بالقرار «نصر كبير بشأن الجدار». وأضاف «فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون».
وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة. وتدعم قرابة 20 ولاية أميركية إضافة إلى مجموعات حقوقية ومجتمعات حدودية، دعاوى قضائية تقول إن إعلان الطوارئ ينتهك الدستور.
وفي أيار الماضي بت قاض فدرالي في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لصالح الجهات المدعية، وأصدر أمرا قضائيا مؤقتا يمنع استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار.
والجمعة رأى غالبية قضاة المحكمة العليا (5-4 أصوات) أن الحكومة «قدمت في هذه المرحلة ما يكفي» من الحجج التي لم تتمكن الجهات المدعية من الطعن فيها. ويسمح القرار لترامب بالحصول مؤقتا على 2,5 مليار دولار للمشروع بانتظار انتهاء المعركة القضائية.
وسارع اتحاد الحريات المدنية الأميركي إلى التعهد بالسعي لقرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة «لوقف الضرر الوشيك الذي لا يمكن الرجوع عنه من جراء جدار ترامب».
وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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