الاعلان عن تاريخ انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تحتضنه مدينة جدة في السعودية

خالد الربعي

أعلن «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» أمس الخميس انطلاق الدورة الافتتاحية من المهرجان في 12 مارس/آذار 2020 والتي ستستمر 9 أيام، في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

وستنطلق الدورة الأولى من المهرجان بأبعاد إقليمية ودولية. وسيركّز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية. كما يرحب المهرجان بالجمهورين المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام.

«معمل البحر الأحمر»

فيما أعلن مهرجان البحر الأحمر عن برنامج «معمل البحر الأحمر» لتطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، الذي ينطلق بالتعاون مع الشريك الأكاديمي «تورينو فيلم لاب». وسيفتح باب التقديم له في الأول من يوليو/تموز 2019.

وسيختار برنامج معمل البحر الأحمر للأفلام، الذي أطلق عليه وصف «الموجة العربية الجديدة»، 12 مشروعاً عربياً من بين المتقدمين، منها 6 مشاريع سعودية كحد أدنى، ليشارك صنّاع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتّاب سيناريو، في برنامج عملي مكثف يستمر لخمسة أشهر، خاضع لآليات الإقامة الفنية. يعمل البرنامج على تأهيل المشاريع المختارة وتدرجّها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع، وفق أرفع المعايير المعتمدة، من إرشاد مباشر، وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين، ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم.

وقد خصصت إدارة المهرجان جائزتي إنتاج لفيلمين فائزين، تقدر بمبلغ نصف مليون دولار لكل مشروع، بالإضافة إلى برامج دعم متفرقة لبقية المشاريع المختارة.

أقسام المهرجان

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن طلائع أقسامه الرئيسية، والتي تتكون من: مسابقة دولية رسمية، ومسابقة للفيلم العربي القصير، مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، إضافة الى أقسام للسينما التفاعلية، والكلاسيكية والفيلم التجريبي وأقسام أخرى.