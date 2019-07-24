قبضات الخطوط أولا في بطولة العراق للشباب

بغداد ـ المكتب الإعلامي:

خطف فريق الخطوط المركز الاول في بطولة العراق بالشباب للملاكمة التي اختتمت مساء امس الأول على قاعة المركز التخصصي لرعاية الموهبة في وزارة الشباب والرياضة والتي استمرت لخمسة ايام متواصلة تنافس فيها ٤٦ ناد واكثر من مئة وستين ملاكما بمختلف الاوزان.

الخطوط توج بلقب البطولة فرقيا بعد حصوله على (٤٦) نقطة، فيما حل الاتصالات بالمركز الثاني جامعا (٣٢) نقطة فيما جاء فريق الشرطة بالمركز الثالث بعشر نقاط والعمارة بالمركز الثالث مكرر بذات النقاط.

وبعد انتهاء البطولة اختير فريقي الزوراء والجنوب ليتوجا بلقب الفريق المثالي وكذلك توّج الملاكمين باقر امير (٩١) كغم وسجاد علي (٧٥) كغم بلقب الافضل في البطولة، وتم اختيار الملاكم محمد أنور وزن (٥٢) كغم افضل ملاكم صاعد نظرا لما قدمه من مستويات خلال البطولة.