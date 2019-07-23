الكويت تخصص فيزا متعددة الدخول لـ 400 رجل أعمال عراقي

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشف وزير التجارة والصناعة الكويتية خالد الروضان امس الثلاثاء، عن منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الروضان عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم القائمة البيضاء تشمل منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي، مضيفا إن هناك خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، لافتا إلى وجود رغبة سامية لفتح أسواق حرة معها.

وكانت وزارة التجارة وقعت في 21 في شباط الماضي مع الكويت محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، والاتفاق على اليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشكلات العالقة بين البلدين.