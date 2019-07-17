رئاسة البرلمان تهدد بفضح الجهات والشخصيات المتدخلة في عمل شبكة الاعلام

بغداد – الصباح الجديد:

هدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاربعاء، بكشف مـن يتدخـل بعمـل شبكـة الاعـلام العراقـي، معتبـرا أن الشبكـة هيئـة تعمـل وفـق اطـر وقواعـد وطنيـة.

وقال الكعبي في بيـان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “رئاسة مجلس النواب ستفضح الجهات والشخصيات التي تحاول فرض ارادتها وتدخلاتها غير المقبولة على عمل شبكة الاعلام العراقي التي يجب ان يتفق الجميع على ضرورة توحيد خطابها وحياديتها والنأي بها عن التدخل الحزبي او الفئوي او الزج بشخصيات غير مهنية او كفوءة للتحكم في قراراها والعمل ضمن اداراتها مما سيساهم في انهيار المؤسسة الاعلامية برمتهـا”.

وأضاف الكعبي، أن “مجلس النواب وايمانا منه بضرورة دعم حرية واستقلالية الاعلام ، صوت خلال جلسته الـ 31 المنعقدة في 8 تموز 2019 على تشكيل لجنة برلمانية دائمة تسمى “الاتصالات والإعلام”، مستدركا “اهمية جذب الطاقات الاعلامية الوطنيـة المبدعة وفسح المجال أمامهـا لإثبات كفاءتها ضمن مختلـف المـــؤسسـات سـيمـا الاعلاميـة منهـا”.