اربع لجان لزيادة التبادل التجاري بين العراق والكويت من بينها الربط السككي وانشاء المنطقة الحرة

لتطوير العلاقات وتجاوز العقبات..

بغداد – الصباح الجديد:

أتفق العراق والكويت امس الأربعاء، على تشكيل اربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات التي تعترضها، فضلا عن اعداد خطة شاملة لتأهيل وبناء منفذ سفوان – العبدلي من خلال اعداد تصاميم جديدة تأخذ في نظر الاعتبار امكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكويتي، في محافظة البصرة، بحسب بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “نلتقي مع اشقائنا الكويتين في محافظة البصرة التي لديها عمقا مع الكويت، وتربطنا روابط مشتركة كثيرة ومتعددة”.

وبين، أنه “تم عقد اللقاء مع الجانب الكويتي في منفذ سفوان- العبدلي، لغرض الاطلاع بشكل ميداني على المنفذ الذي لابد وان يكون بصورة مختلفة عما هو عليه الان خاصة وان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وزيادة في حجم التبادل التجاري في ظل رغبة مشتركة واصرار على تجاوز كل العقبات.”

وأشار العاني، إلى أن “الرغبة المشتركة لقيادة البلدين ستسهم في معالجة كثير من المشاكل والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات”.

وأضاف، أن “العراق والكويت متفقين على مستوى عال ووجهة نظرنا واضحة في كثير من المجالات خاصة في المحافل العربية والدولية، وكانت لدينا اجتماعات مسبقة مع الجانب الكويتي ووقعنا اتفاقا مشتركا في شباط الماضي”.

وأشار، إلى أن “اتفاق على عقد الدورة الأولى للجنة العراقية الكويتية في الخامس من ايلول المقبل، لغرض الوقوف على العقبات الموجودة والانطلاق بالعلاقات الى مستويات متقدمة في جميع المجالات”.

وتابع وزير التجارة: “أما فيما يخص موضوع الاتفاقية التجارية الحرة وإقامة منطقة حرة بين البلدين تم عرضها على الوزارات الأخرى لغرض بيان وجهات النظر”.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد ناصر الروضان: “اليوم يوم تاريخي وهو اول وفد يزور البصرة لمد يد التعاون مع جمهورية العراق”.

وبين الروضان، أن “التبادل الاقتصادي هو أساس موضوعنا”، مؤكدا على “أهمية العراق كدولة شقيقة”.

وأضاف الوزير الكويتي: “الذي شاهدناه اليوم في منفذ سفوان حديث آخر، أمر مخجل أن يكون هذا منفذ، وينقصنا إقامة منافذ جيدة ولدينا توصية لبناء هذه المنافذ بعد إكمال التصميمات”.

وكشف الروضان، عن “تشكيل أربع لجان لحسم ملف الدخول”، لافتا إلى أن “اللجان هي: لجنة تأهيل المنفذ، لجنة منح سمات الدخول، لجنة الربط السككي، لجنة بناء المنطقة الحرة”.



من جهته، اكد محافظ البصرة اسعد العيداني على «أهمية المباحثات التي جرت مع الجانب الكويتي لتطوير منفذ سفوان العبدلي من جهة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكان لمساهمة البصرة نصيب اكبر كونها المحافظة المحاذية للكويت والتي يمكن لها ان تكون الشريك الاساس في اي تطور للعلاقات».

وأضاف، أن الحكومة المحلية في البصرة ستقوم بأعداد تصاميم جديدة لتطوير المنفذ الحدودي ولدينا الاستعداد الكام ان نسهم مع الاشقاء في عمليات التطوير والبناء لاستيعاب الحركة التجارية التي نتوقع لها ان تكون كبيرة جدا في ضوء امكانات البلدين على تفعيلها».

وحضر المباحثات وفد كويتي كبير يمثل الجهات الكويتية المختلفة وسفراء العراق والكويت في بغداد والكويت.