الصراع في الخليج يدفع أسعار النفط للتقلب

الخام ينزل مع استئناف أميركا الإنتاج في خليج المكسيك

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت رابيدان الأميركية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حالما تتدخل القوات الأميركية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.

وقالت رابيدان إنرجي جروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭‭M‬‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى.‬‬‬‬‬‬

وقالت رابيدان إن حدوث اضطراب في المضيق سيستمر على الأرجح لفترة أطول مما تعتقد السوق، إذ تملك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة لكن مستمرة على الملاحة في الخليج بما قد يعرقل نقل النفط ”لعدة أسابيع إن لم يكن أكثر“.

وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و“إلى رقم من ثلاث خانات“ إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر. ووسعر خام برنت حاليا يقارب 66.50 دولار.

وتظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.

وتقول الدراسة إن حدوث صراع عنيف ربما يحمل طهران وواشنطن على التفاوض، وفي تلك الحالة قد تتراجع الأسعار لما دون مستويات ما قبل الاضطرابات بسبب احتمال عودة ملايين البراميل من النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات إلى السوق.

على صعيد متصل، نزلت أسعار النفط أمس الثلاثاء لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأميركي من خليج المكسيك عقب الإعصار باري ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى مستوى قياسي.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش وكان قد خسر ليل الاثنين 0.4 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 59.45 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وشرع المنتجون يوم الاثنين في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي طال نحو 75 بالمئة من حجم الإنتاج.

وحتى يوم الاثنين، لا يزال حجم الإنتاج المتوقف في خليج المكسيك 1.3 مليون برميل يوميا أي أقل بنحو 80 ألف برميل عن يوم الأحد.

كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات علي زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.

وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الأميركي حاليا 12 مليون برميل يوميا.