مايلي سايرس لا تريد الانجاب بسبب تغيرات البيئة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الممثلة، المغنية الأميركية، مايلي سايرس، للمرة الأولى عن أسباب تأجيلها قرار إنجاب الأطفال.

وأشارت إلى أنها أجلت قرار الإنجاب، لأسباب تتعلق بقضايا بيئية عالميـة، التـي تؤثـر علـى حيـاة الملايـين مـن البشـر علـى كوكـب الأرض، بحسـب آرائهـا لمجلـة “إيـل”.

وأوضحت مايلي سايرس (26 عاما) “أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمواجهة تلك التحديات، السبب الرئيس وراء تأخيرها قرار الإنجاب”.

ووصفت “سايرس” الممارسات التي ينتهجها البعض تجاه البيئة بالانتهاكات التي تواجه النساء في مجتمعاتنا، قائلة “نحن نستمر في تلك السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، ونتوقع ألا يؤثر ذلك على إنتاجيتها ومدى صلاحيتها لتكون مكاناً صالحاً للعيش”.

وتابعت سايرس “لا يمكنني التفكير في إنجاب أطفال أصبح مستقبلهم مهددا بتلك المخاطر”، مؤكدة أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يفكرون بهذه الطريقة وينتظرون الحل.