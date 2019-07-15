ايتن عامر: مسلسل “طلقة حظ” كوميديا مختلفة

الصباح الجديد – وكالات:

أعربت الفنانة ايتن عامر عن سعادتها بردود الأفعال إزاء مسلسل طلقة حظ، وقالت انها مفاجئة حيث قرأت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل وكانت كلها إيجابية.

وقالت انها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، وبأن تجربة الكوميديا في هذا المسلسل “كانت مختلفة” بالنسبة إليها.

كما حرصت ايتن عامر حسبما ذكرت على ألا تجعل الكوميديا مصطنعة خلال التصوير، الأمر الذي كان سببا في النجاح الذي حققه المسلسل، وقالت إن “الحديث عندما يخرج من القلب يصل بسرعة إلى الجمهور ويتفاعل مع مطلقه”، وتمنت ايتن تكرار تجربة الكوميديا مستقبلاً.

شارك في بطولة المسلسل: مصطفى خاطر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، خالد أنور، والعديد من الممثلين الشباب والرواد، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.