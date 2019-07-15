الشطرنجي راوسيس غشاش

الصباح الجديد – وكالات:

تعرض عالم الرياضة لصدمة عندما ضُبط أحد لاعبي الشطرنج الكبار بالجرم المشهود، وهو يغش داخل مرحاض، خلال مسابقة كبرى.

وانتشرت صورة للاعب اللاتفي التشـــيكي، إيغــــــورز راوســـيس، وهو يجلس علـى كرسي المرحـــاض ويمســـــك بهــاتــــف محمـــول، خـــــــلال مشــاركتـه فـــي بطـولة ستراسبورغ المفتــــوحة للشطرنج.

ويمنع على الــلاعبــــين استعمــال هواتفهــم النقالة خلال المسابقات، خوفا من استعمالهم بعض التطبيقات التي تساعدهم على تحليل خطواتهم في الشطرنج، وتحسين أدائهم.

ونشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، صورة اللاعب وهو “يغش”، لافتة إلى أنه اعترف بالفعل أن الهاتف الذي عثر عليه في المرحاض ملكه.

لكن برر راوسيس استعماله للهاتف، بأنه كان متعبا بعد المباراة الصباحية التي خاضها، وأنه أراد تصفح فيس بوك، معترفا بأنه أخطأ في ذلك.

وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ما حدث، وما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 58 عاما قد غش بالفعل.

يذكر أن راوسيس لطالما كان محل شكوك، إذ تغير أداؤه فجأة وتحسن بنحو كبير في الشطرنج خلال فترة ست سنوات، استطاع خلالها أن يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج على نحو جيد للغاية.