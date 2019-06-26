جينيفر لوبيز تتسلم جائزة أيقونة الموضة

الصباح الجديد – وكالات:

كُرمت اثنتان من أيقونات عالم الموضة، جينيفر لوبيز، و”باربي”، في إحدى احتفالات توزيع الجوائز المرموقة بصناعة الأزياء، في مدينة نيويورك الأميركية.

“CFDA”فوفقا لمجلس مصممي الأزياء في اميركا

تسلمت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، جائزة أيقونة الموضة بسبب “تأثيرها العالمي وطويل الأمد على صناعة الموضة”، على وفق ما نقلت “سي إن إن”.

ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة المغنية الأميركية بيونسيه، وعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، والممثل الأميركي جوني ديب، إضافة إلى المغنية الباربادوسية ريانا.

وفي هذه المناسبة، تألقت لوبيز بتنورة حمراء وكنزة قصيرة كانت قد زينت بـ 43 ألف قطعة كريستال، وقالت “أحببت الموضة منذ الصغر، إنه حلم أن أترعرع في برونكس، وأكون هنا بين جميع هؤلاء المصممين، ويتم تكريمي”.

وبسبب تأثيرها في عالم الموضة، وتعاونها مع مصممين محترفين على مدار 60 عاما كرمت باربي أيضا من المجلس، وفي صورة نشرها على حساب الدمية الرسمي على موقع انستجرام ظهرت بأزياء كانت قد صممتها ديان فون فورستنبرغ.