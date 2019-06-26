الاتصالات تعلن إطلاق بطاقة المسافر “الماستر كارد”

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، عن إطلاق بطاقة المسافر(Master Card) بعد ان وفرتها بمراكز البيع المباشر في جانبي الكرخ والرصافة.

وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الشركة العامة للبريد والتوفير اطلقت خدمة جديدة خاصة بالتسوق عن طريق بطاقة المسافر “الماستر كارد”، التي تستخدم لأغراض التسوق الالكتروني وشراء الاحتياجات والمستلزمات كافة فضلا عن حجز تذاكر السفر وغيرها من عمليات التسوق الالكتروني في الاسواق المحلية والدولية”.

وأضاف البياتي، أن “الشركة وفرت البطاقة في مراكز البيع المباشر في مكاتب دوائر البريد في جامعات بغداد والمستنصرية والنهرين وكلية المنصور الجامعة ومناطق بغداد الجديدة والضباط و 14 تموز والجادرية و الانتصار وحي الجامعة وكلية طب الكاظمية ومكتب بريد بغداد”، مبينا أنه “اصبح بامكان اي مواطن شراء البطاقة عن طريق هذه المكاتب بمبلغ لايتجاوز 25 دولاراً او ما يعادلها بالدينار العراقي، من خلال جلب احد المستمسكات الرسمية‘ هوية الأحوال المدنية او البطاقة الموحدة أو جواز السفر”.

وتابع، انه “خلال استخدام البطاقة ونفاد المبلغ الذي تحتويه يتم شحنها وتعبئتها بحسب حاجة المواطن بمبلغ مالي من عشرة دولارات لغاية 10 الاف دولار، وتعتبر بطاقة Master Card” بطاقة دولية تحتوي على رقم سري تستخدم من قبل المواطن بعد شرائه للبطاقة ويمكن تفعيلها من خلال رقم الهاتف المحمول للمواطن ومن ثم تصله رسالة مع “كود” سري خاص ببطاقته ولا يمكن اختراق حساب البطاقة بأي شكل من الاشكال لكونها مؤمنة تماما من ناحية ادخال المعلومات و”الكود” الخاص بكل بطاقة”.