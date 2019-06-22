وزارة النقل تدرس شراء طائرات “إيرباص” حديثة

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد المرافق له من داخل مصانع شركة Airbus الفرنسية امكانية رفد اسطول الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة تتناسب مع تطلعات الوزارة ومواكبة التطورات العالمية.

ونقل بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن لعيبي قوله، ان “الوزارة تسعى الى تطوير الخدمات التي تسهم في رفع مستوى الناقل الوطني العراقي وتليق بسمعته من خلال استيراد طائرات حديثة من شركات عالمية ذات معايير رصينة”.

وتابع لعيبي “كان لنا جولة حول اهم الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطائرات والرادارات والمطارات واهمها Boeing ،Airbus ،ADpi ، THALES للاطلاع على اهم التطورات العالمية التي نسعى الى وصول الناقل الوطني العراقي الى مصافها.

وأضاف وزير النقل، ان “الوزارة أبدت استعدادها بافتتاح وجهات جديد عالمية وعربية خلال الايام المقبلة للانفتاح على العالم، ولذا نسعى الى رفد الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثه من كبرى الشركات العالمية ذات المعايير الرصينة والمتطورة من حيث ما تقدمه من تقنيات متطورة تقدمها للمسافر وبما يليق وسمعه الناقل الوطني العراقي”.

يذكر ان وزير النقل وصل يوم اول امس العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المعرض الدولي الثالث والخمسين للطيران والفضاء (SIAE).