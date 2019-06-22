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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أدنى مستوى للدولار في 3 أشهر

رياضة
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نيويورك ـ رويترز:
هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات متضررا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في مقابل العملة الأميركية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ودفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ولقيت العملة الأوروبية دعما أيضا من بيانات أقوى من المتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.
وواصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
ولمح المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية.
وصعد اليورو 0.69 بالمئة إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من آذار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.44 بالمئة إلى 96.205 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من آذار.
وقفزت العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية إلى 107.045 ين في مقابل الدولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من كانون الثاني قبل أن تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة بلا تغير يذكر عند 107.30 دولار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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