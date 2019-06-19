« الصناعات الفولاذية « تجهز وزارة الكهرباء بمنتجاتها من أعمدة نقل الطاقة

«المشراق « تسوق الشب والكبريت الزراعي للقطاعين العام والخاص

بغداد _ الصباح الجديد:

وقعت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقودا مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بمنتجاتها.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة أن شركته أبرمت عقودا لتجهيز شركة توزيع الشمال وشركة توزيع الفرات الاوسط التابعتين لوزارة الكهرباء بإعمدة نقل الطاقة الكهربائية مختلفة الأنواع والاطوال ، مشيرا الى ان مصنع الابراج والكرينات والغلونة التابع للشركة سيقوم بعمليات الانتاج للاعمدة المطلوبة على وفق احدث المواصفات العالمية وخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية.

وأكد المدير العام سعي الشركة لتعزيز الطاقة الكهربائية في البلاد ورفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي سيما وأن الشركة العامة للصناعات الفولاذية من الشركات العملاقة التي تمتلك مصانع تخصصية وتتمتع بأمكانيات وقدرات تصنيعية وانتاجية كبيرة. على صعيد متصل سوقت الشركة العامة لكبريت المشراق احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن منتجاتها من مادة الشب بنوعيه الفل والمكيس ومادة الكبريت الزراعي فائق ومتوسط النعومة الى دوائر الدولة والمواطنين.

وافاد مدير عام الشركة المهندس سعد امين فيصل ان شركته جهزت خلال شهر ايار الماضي دائرة ماء بغداد بكميات توزعت بواقع (336,760) طنا من مادة الشب المكيس و(198,230) طنا من مادة الشب الفل فيما جهزت مديرية ماء محافظة كركوك بكمية (70) طنا ومديرية ماء محافظة بغداد بكمية (40) طنا ومديرية ماء محافظة كربلاء بكمية (25) طنا من مادة الشب المكيس ، مضيفا بأن الشركة جهزت ايضا الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بكمية (2) طن والشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة بكمية (11) طنا من مادة الشب المكيس ، لافتا الى تجهيز مجموعة من المواطنين بكمية (3,400) طن من مادة الكبريت الزراعي فائق النعومة وكمية (2) طن من مادة الكبريت الزراعي متوسط النعومة.

واكد فيصل ان الشركة تمتلك المعمل الوحيد في العراق لانتاج مادة الشب بنوعية عالية وبمواصفات مطابقة للمواصفات العراقية ويعمل بطاقات انتاجية عالية بمايلبي الاحتياج المحلي لهذه المادة ، كما ان لديها معملا لانتاج الكبريت الزراعي لتلبية حاجة المزارعين من هذه المادة بالكميات والمواصفات المطلوبة.

من جانبها اعلنت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن عن قيام مركز ابحاث ابن البيطار التابع لها باجراء تجارب ريادية تجريبية في منظومة استخلاص الزيوت العطرية في موقع ابي غريب وذلك ضمن توجهات الهيئة بأستثمار البحوث وفتح افاق التعاون العلمي والمعرفي بالتعاون مع شركات الوزارة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. واشار مصدر مخول في الهيئة الى ان مركز ابحاث ابن البيطار اجرى تجارب ريادية تجريبية في منظومة استخلاص الزيوت العطرية في موقع ابي غريب لتثبيت الظروف التشغيلية الريادية لتحضير مجموعة من الزيوت الطيارة لغرض عرضها على الجهات المستفيدة وبيان امكانية استثمارها ،

لافتا الى ان مدير المركز المذكور اكد ان هناك تنسيقا مع الشركة العامة للمنتجات الغذائية واتفاقا مبدئيا على تجهيزها بكمية من زيت القرنفل لادخاله في تركيبة معاجين الاسنان كمنتج جديد وكمادة حافظة ومادة مطهرة.

من جانب اخر لفت المصدر الى ان مركز بحوث وانتاج الادوية البيطرية التابع للهيئة عقد الاجتماع التحضيري برئاسة معاون مدير عام الهيئة وبحضور ممثلي الجهات المشاركة في اقامة الندوة العلمية التي يعتزم المركز اقامتها حول انتاج وتسويق الادوية البيطرية حيث ناقش المجتمعون جدول ومنهاج الندوة والاتفاق على عدد من الامور لتسهيل انعقادها ،

لافتا الى أن الجهات التي ستشارك في الندوة تشمل الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وجامعة بغداد ودائرة البيطرة في وزارة الزراعة ونقابة الاطباء البيطريين والقطاع الخاص.