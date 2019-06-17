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  • الحلبوسي وقادة الكتل والقانونية النيابية والمفوضية يناقشون مجدداً قانون انتخابات مجالس المحافظات

الحلبوسي وقادة الكتل والقانونية النيابية والمفوضية يناقشون مجدداً قانون انتخابات مجالس المحافظات

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بغداد – الصباح الجديد :

أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بأن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتمعوا مجدداً لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ”الصباح الجديد “، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية النيابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقدوا اليوم في مبنى المجلس اجتماعاً لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم أمس الأحد عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اجتماعا مع لجنتي القانونية والاقاليم النيابية لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر ان “هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الاحد، اجتماعا باللجنة القانونية والاقاليم والمحافظات النيابية ورؤساء الكتل”.

واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان “الاجتماع يأتي لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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