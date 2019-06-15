بنايات جديدة للبطاقة الوطنية والجوازات المحافظة لتقليل الزخم

مدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة:

البصرة _ سعدي السند :

أعلن مدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة العميد الحقوقي أمجد حسن جمعي عن قرب إفتتاح بنايات جديدة للبطاقة الوطنية والجوازات في مركز وأقضية ونواحي المحافظة ، بهدف تقليل الزخم الحاصل في تلك الدوائر

استحداث

بنايات جديدة

وقال مدير الاحوال المدنية إن مشروع البطاقة الوطنية يعد من المشاريع المهمة والحيوية ، لذا تم استحداث ( ٧ بنايات) مطلع عام ٢٠١٥ فضلا عن استحداث (٧ بنايات) اخرى العام الماضي ، موزعة في عموم مركز وأقضية ونواحي المحافظة، بواقع بناية في ناحية ام قصر، وأخرى في قضاء المدينة وثالثة في ناحية سفوان وبناية رابعة في ناحية الامام الصادق، فضلا عن استحداث بناية في منطقة الدير تم تأهيلها بالتعاون مع وزارة النفط وسيتم افتتاحها في الاشهر القليلة المقبلة ، فيما تم تأهيل بناية البطاقة الوطنية في النشوة، والتي دخلت الخدمة الفعلية، وتأهيل دائرة قضاء الزبير بالتعاون مع شركة مصافي الجنوب، وهي على وشك الافتتاح .

استعمال الارشفة

الالكترونية الحديثة

في التجديد

وأكد أن مجلس المحافظة كان قد صوت على تأهيل دائرة الهارثة حيث سيتم المباشرة بتأهيلها قريبا ، مضيفا إن دائرتة انجزت مايقرب من ٩٥٠ الف بطاقة وطنية خلال الفترة الماضية، فيما سيتم استكمال منح البطاقة لجميع المواطنين خلال العامين المقبلين ، مبينا إن المواطن الحاصل على البطاقة لن تواجهه صعوبات في مسألة تجديده للبطاقة نظرا لاستعمال الارشفة الالكترونية الحديثة في التجديد.

مكاتب جديدة

للجوازات

واوضح مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة إن دائرته على وشك افتتاح مكتبين جديدين للجوازات،

أحدهما في منطقة الجبيلة، حيث سيتم الافتتاح خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم افتتاح مكتب جوازات القرنة بعد الانتهاء من تأهيله نهاية العام الحالي ، لافتا إلى أن مجلس المحافظة كان قد صوت على استحداث مكتب للجوازات في قضاء ابي الخصيب فيما تسعى دائرته لانشاء مكاتب اخرى للجوازات في أقضية الزبير وشط العرب.

وأوضح مدير الاحوال المدنية إن دائرته انجزت في العام الماضي اكثر من ٢٣١ الف جواز ،

مؤكدا إن الاشهر المقبلة ستشهد إرتفاعاً في عدد الجوازات الممنوحة للمواطنين، بعد دخول المكاتب الجديدة للخدمة، فيما سيتم تخصيص منافذ خاصة لعائلات الشهداء والحالات الانسانية في مكاتب الجوازات بغية تسهيل معاملاتهم .