العراق الخامس عالميا في احتياطي النفط وتقرير: بغداد لم تلتزم باتفاق “أوبك+”

فيما اكد الغضبان التزام البلاد بالحصة المقررة..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر مواكب بأن العراق لم “يلتزم بالكامل” باتفاق أوبك النفطي، في وقت رفعت فيه شركة بريتيش بتروليوم تقديرات احتياطي النفط الخام العراقي الى المرتبة الخامسة عالميا.

وذكر تقرير صادر عن “بنك الكويت الوطني”، أمس الأربعاء، بأن العراق لم يلتزم بنسبة 16 في المئة اضافة الى نيجيريا بنسبة 153 في المئة، في حين أكد أن السعودية تواصل لعب الدور المحوري في خفض الإنتاج، إذ خفضت المملكة إنتاجها إلى 9.74 مليون برميل يوميا في نيسان، أي أقل بمقدار 569 ألف برميل من حصتها الرسمية وبالتزام بنسبة 277 في المئة، في حين سجلت، الكويت والإمارات العربية المتحدة، معدلات التزام بنسبة 132 و112 في المئة على التوالي”.

لكن وزير النفط ثامر الغضبان أكد، الاسبوع الماضي، إلتزام العراق بالحصة المتفق عليها في الاجتماع الأخير للمنظمة، إذ قال، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن العراق ملتزم بخفض الإنتاج بنسبة 5.4%؛ بما يعادل 220 ألف برميل يوميا؛ سعيا لاستقرار السوق النفطية بما يلائم المنتجين والمستهلكين.

وأشار الغضبان إلى “نجاح منظمة أوبك في استقرار سوق النفط خلال العام الماضي، الذي شهد تراجعا كبيرا في أسعار النفط”، مضيفا أنه بحث مع العديد من الشركات العالمية سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك مع بغداد، مؤكدا سعي الاخيرة لاستقرار سوق النفط.

في السياق، رفعت شركة بريتيش بتروليوم تقديرات احتياطي النفط الخام في العراق الى خامس دولة في العالم والمملكة العربية السعودية بنسبة 12 ٪، وهو أول تغيير رئيس في الاحتياطيات المقدرة للبلاد منذ عام 1989.

وفي تقريرها الإحصائي لعام 2019 الإحصائي، أعادت الشركة البريطانية ضبط بعض احتياطيات الغاز السعودي، مما سمح للرياض بالاقتراب من فنزويلا أعلى القائمة كأكبر حامل احتياطي في العالم.



وقالت بريتش بتروليوم إن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في المملكة العربية السعودية قد عدلت إلى 297.7 مليار برميل في نهاية عام 2018 من 266.2 مليار في العام السابق، بفارق 303 مليارات عن فنزويلا.

وجاءت كندا في المرتبة الثالثة باحتياطي بلغ 168 مليار برميل، تليها إيران بـ 156 مليار، والعراق بـ 147 مليار.

على مستوى الأسعار، نزلت هذه نحو اثنين بالمئة أمس، متأثرة سلبا بفعل توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأميركية برغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها أوبك.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل أو 1.86 بالمئة إلي 61.13 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.95 بالمئة إلي 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأميركي في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا وقلصت توقعات الإنتاج الأميركي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميا أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات أيار.

كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية أسعار النفط تحت ضغط.

وبحسب معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من حزيران إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



