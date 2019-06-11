اكتشاف مزرعة للمخدرات في الكوت ومحافظ واسط يحيل مدير مكتب المكافحة للتحقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي امس الثلاثاء إكتشاف مزرعة مخدرات في قضاء الكوت مركز المحافظة.

وقال المياحي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انه “وبناءً على إزدياد ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل مخيف في محافظة واسط، وبعد اكتشاف مزرعة صغيرة في مركز قضاء الكوت لزراعة المخدرات ونتيجة لتلك التداعيات، قررنا إحالة مدير مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق على وفق قانون المحافظات الذي اعطى صلاحية للمحافظة في التفتيش والتحقيق على الاجهزة الامنية”.

ودعا المياحي “رئيس الوزراء لتشكيل خلية ازمة وطنية تجاه هذا الارهاب الانساني الذي يهدد الشباب وعائلاتهم “.

وكشف مصدر أمني عن “ضبط مزرعة لنبتة هي نوع من أنواع الهيروين، مزروعة على ضفاف نهر دجلة قرب مخيم الكوت الكشفي وجرى إعتقال صاحبها” .

مبينا ان “هذه النبتة حسب المعلومات الأولية تزرع فقط في دولة المكسيك بأميركا الجنوبية ويقدر سعر الواحدة منها 60 الف دولار” ، مشيرا الى ان “القوات الامنية باشرت بحملة أمنية واسعة لكل المزارع في حوض نهر دجلة في واسط”.

