بغداد – الصباح الجديد:

أوردت وزارة الزراعة امس الاحد، تخصيص اكثر من 433 الف دونم لزراعة محصول الشلب خلال الموسم الحالي في اربع محافظات، مشيرة الى إعادة زراعته في ذراع دجلة بمحافظات ديالى وواسط وميسان بعد توقفه منذ 20 عاما.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيمد النايف في تصريح رسمي ان «الخزين المائي خلال العام الجاري والبالغ اكثر من 57 مليار مكعب شجع وزارة الزراعة على زيادة المحاصيل الإستراتجية مثل الارز والشعير والحنطة».

وأضاف النايف، أن «الوزارة خصصت اكثر من 433 الف دونم لزراعة محصول الشلب خلال الموسم الحالي في اربع محافظات وهي واسط والديوانية وديالى وميسان ضمن الخطة الزراعية الحالية».

وتابع، أن «زراعة الرز عادت الى ذراع دجلة بعد اكثر من 20 عاما على منعها بسبب شح المياه، فضلا عن سياسيات النظام السابق»، مبينا ان «الخطة ستزيد من المحاصيل الإستراتجية العراقية وتخفض الاعتماد على الاستيراد الخارجي من تلك المحاصيل».