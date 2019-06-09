حملة ضد شذى حسون بسبب نهاية “خمسة ونص”

الصباح الجديد – وكالات:

لم تمر التغريدة التي نشرتها الفنانة العراقية شذى حسون، تعليقاً على نهاية مسلسل “خمسة ونص” مرور الكرام، فقد أثارت ضجة واسعة وجدلا كبيرا، اذ كتبت حسون: شكرا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة، لأن هذا جزاء المرأة الخائنة، برغم كل ما عاشته من ظروف قاسية، كان عليها ان تستعين بعقلها ولا تسير خلف مشاعرها التي كانت بغير محلها.

وانهالت التعليقات اللاذعة على حسون بعد التغريدة، اذ شن رواد التواصل حملة واسعة ضدها، ودخلت بسجال ضخم مع عدد كبير من الأشخاص الذين عدوا ما جاء بتغريدتها “تشجيعا على القتل، وانتصارا لعقلية الرجل، وعدم احترام حقوق المرأة”.

وبعد كل هذا، كان لا بد لحسون من أن تخرج وتوضح، فقالت بتصريح لها، إنها ضد مواجهة العنف بالعنف، وأضافت أنها “تكره كل الحملات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات، وبكل هذا الشر والاسلوب العنيف الذي تمارسه المرأة”.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل “خمسة ونص” قد شهدت نهاية مؤلمة لبطلة العمل اللبنانية ندين نسيب نجيم، حيث تعرضت لحادث سير مفتعل وفقدت حياتها إثره.