مسابقة موسيقية لأطفال “ذا فويس كيدس”

الصباح الجديد – وكالات:

استضاف منتجع الأطفال الروسي “أرتيك” الواقع على شاطئ شبه جزيرة القرم الروسية، الأطفال الفائزين في مسابقات “ذا فويس كيدس التلفزيونية” في شتى بلدان العالم.

وأقيمت في منتجع “أرتيك” المسابقة الموسيقية “الموجة الجديدة للأطفال-2019”. وشارك فيها 11 طفلا مؤهلا للدور النهائي في مسابقات (ذا فويس كيدز) التلفزيونية في كل من أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وبريطانيا، وكازاخستان، وليتوانيا، ومالطا، وأوزبكستان، وروسيا. ويشترط ألا يقل العمر عن ثمانية أعوام، وألا يزيد على 12 عاما.

وألقى رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، كلمة في مراسم افتتاح المسابقة التي تقام في منتجع “أرتيك” للمرة الـ12، وأعرب عن أمله بأن تساعد على تقدم مسيرة الأطفال الموسيقية الإبداعية.

كما أقيم حفل موسيقي كبيرا، شارك فيه مشاهير المسرح الغنائي الروسي، من بينهم ليف ليشينكو، وأوليغ غازمانوف، وزارا، ونيوشا.

وقدمت ابنة نجمة البوب الروسية، ألسو ميكيلا، الفائزة في مسابقة “ذا فويس كيدس- 2019 ” في موسكو أغنية لها في مسابقة “الموجة الجديدة للأطفال – 2019”.