  • الأحد , 2 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

مسابقة موسيقية لأطفال “ذا فويس كيدس”

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
17 views

الصباح الجديد – وكالات:
استضاف منتجع الأطفال الروسي “أرتيك” الواقع على شاطئ شبه جزيرة القرم الروسية، الأطفال الفائزين في مسابقات “ذا فويس كيدس التلفزيونية” في شتى بلدان العالم.
وأقيمت في منتجع “أرتيك” المسابقة الموسيقية “الموجة الجديدة للأطفال-2019”. وشارك فيها 11 طفلا مؤهلا للدور النهائي في مسابقات (ذا فويس كيدز) التلفزيونية في كل من أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وبريطانيا، وكازاخستان، وليتوانيا، ومالطا، وأوزبكستان، وروسيا. ويشترط ألا يقل العمر عن ثمانية أعوام، وألا يزيد على 12 عاما.
وألقى رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، كلمة في مراسم افتتاح المسابقة التي تقام في منتجع “أرتيك” للمرة الـ12، وأعرب عن أمله بأن تساعد على تقدم مسيرة الأطفال الموسيقية الإبداعية.
كما أقيم حفل موسيقي كبيرا، شارك فيه مشاهير المسرح الغنائي الروسي، من بينهم ليف ليشينكو، وأوليغ غازمانوف، وزارا، ونيوشا.
وقدمت ابنة نجمة البوب الروسية، ألسو ميكيلا، الفائزة في مسابقة “ذا فويس كيدس- 2019 ” في موسكو أغنية لها في مسابقة “الموجة الجديدة للأطفال – 2019”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة