مركز تبادل المعلومات الرباعي يستقطب اهتمام دول فتسعى للانضمام اليه

مكون من العراق وروسيا وسوريا وايران

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مدير الاستخبارات العسكرية، اللواء الركن سعد مزهر العلاق امس، السبت، عن رغبة بعض الدول إلى الانضمام لمركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم (العراق، روسيا، إيران، وسوريا).

وقال العلاق في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “بعض الدول تسعى للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا، إيمانا منها بدوره الكبير في خدمة السلم المجتمعي العالمي وقيامه بتدمير القواعد والمنطلقات الأساسية لتنظيم داعش الاجرامي”.

واضاف، ان “وفود دول المركز قامت بزيارة المعرض الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات عصابات داعش الإرهابية في مقر المديرية حيث اطلعت الوفود على محتويات المعرض المهمة وأبدت إعجابها به، مستعرضاً بالأرقام والإحصائيات الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه عام ٢٠١٥ ولغاية الان”.

واشار، إلى “روح التعاون المثالية للدول المشاركة فيه”، مثنيا على “الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للمركز”، ولفت، إلى “الظروف الصعبة التي عمل بها المركز وإصرار الجميع على النجاح في المهمة التي تأسس من أجلها”.

وأكد العلاق أن “ما قدمه المركز من معلومات مهمة عن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا أسهمت بشكل كبير في تحقيق النصر بالعراق وتقويض نشاط تلك العصابات في سوريا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية والروسية”.