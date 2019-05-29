تخرّج 150 شابا تدربوا على مهارات فنية وتقنية متنوعة

تفعيلاً لدور شركة غاز البصرة في تدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل

البصرة _ سعدي السند :

تحتَ شعار نستثمرُ طاقتنا اليوم لأجل عراق المستقبل، وتفعيلاً لدور شركة غاز البصرة في تدريب وتطوير قدرات الشباب الباحثين عن فرص العمل، احتفلت شركة غاز البصرة بحفل تخرج متدربي برنامج (خطوة للتدريب المهني) بالتعاون مع لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة والجامعة التقنية الجنوبية.

الشبان محرك البلاد

وبهذه المناسبة قال فرتس كلاب، مدير عام شركة غاز البصرة في كلمة القاها بحفل تخرج الدورة : يسعدني ان ارى المتدربين يحققون هذا الإنجاز القيم وانا فخور بهم فهؤلاء الشبان هم المحرك المستقبلي للعراق، من خلال مهاراتهم وقدراتهم المكتسبة حديثا ستتاح لهم فرصة جديدة للعثور على وظائف وان هدفنا في شركة غاز البصرة هو دعمهم لتسخير قدراتهم في الاتجاه الصحيح لخدمة بلدهم وبناء بداية لمهنة جديدة. وقد شهدنا اليوم تخريج 150 متدربا اظهروا التزاما وتفانيا في الانتهاء من الدورة التي كانت مدتها 6 أسابيع ، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وبرنامج خطوة للتدريب المهني الذي تم تقديمه خلال الشهرين الماضيين، ليس سوى بداية سلسلة من الدورات المقبلة التي ستجري على مدار العام وسنستمر في أدارة أعمالنا بطريقة مسؤولة كشريك للاختيار في المجتمع البصري، ولم يكن من الممكن تنفيذ نجاح مبادرة الاستثمار الاجتماعي هذه من دون دعم ومساندة لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة والجامعة التقنية الجنوبية.

80 % حصلوا على وظائف

وأضاف : تعد البطالة واحدة من المعضلات التي تواجه البصرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وقد ظهر في تقارير المسح الاجتماعي تزايدا في أعداد الشباب الباحث عن فرص عمل اضافة لزيادة تسرب عدد مهم من طلاب الجامعات ، وفي عام 2016، اطلقت شركة غاز البصرة البرنامج المهني الاول والذي حقق نجاحاً كبيرا حيث أن أكثر من 80% ممن استفادوا من البرنامج حصلوا على وظائف مع متعاقدين في البصرة وسوف يستهدف برنامج خطوة – 2 تدريب 150 شاباً من البصرة من مناطق مختلفة على مهارات اساسية مثل اللحام ، التبريد والتكييف، الكهرباء وتوصيلات الانابيب والسباكة .

من جهته قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس ، هذه مبادرة إضافية جديدة نضعها لنمد يد العون للطاقات الشابة في البصرة بالتعاون مع شركة غاز البصرة ونحن فخورون وسعداء لرؤية هؤلاء المتدربين الشباب يتخرجون بعد إكمال الدورة التي استغرقت 6 أسابيع وهذا جزء من مسؤوليتنا في تزويدهم بالدعم المطلوب لتمهيد مسار الحياة الوظيفية ومن خلال تنفيذ برنامج التدريب المهني (خطوة)، ستتاح لهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وتعظيم فرص العمل ويسرنا وجود اتفاق متبادل بين الجامعة التقنية الجنوبية وشركة غاز البصرة ومجلس المحافظة لدعم جيل الشباب في البصرة.

تدريب عالي الجودة

أما ماهر طالب – رئيس مركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الجنوبية فقد قال : نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير تدريب عالي الجودة لهؤلاء الشبان و الدورات التي نقدمها سوف تزودهم بالكفاءات المطلوبة للتنافس بنجاح وتعزيز فرص العمل ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركة غاز البصرة ومجلس محافظة البصرة لإنجاح هذا البرنامج و بعد تخرج الدفعة الأولى لبرنامج خطوة هناك خطة لتنسيق معرض للعمل لتوفير منصة للتواصل بين الخريجين الشباب والمقاولين المحليين، وسيسمح ذلك بتحديد المرشحين (خريجي الدورة) ذات المهارات المطلوبة لمشاريع في قطاع النفط والغاز وقطاعات اخرى.

يذكر ان شركة غاز البصرة، مشروع مشترك لمدة 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك 51 من الأسهم وشركة شل 44٪ وشركه ميتسوبيشي 5٪ ولقد تمكنت شركة غاز البصرة من الوصول إلى أعلى سقف إنتاج وصل إلى 1025 مقمقا في اليوم، وهذا ما يكفي لإنتاج نحو 3.5 جيجا واطا من الكهرباء للمنازل والصناعات في العراق.

وتقوم الشركة حاليا بجمع مايقرب من 59 % من الغاز المتاح من جولة التراخيص الأولى وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيس لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق ، مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الرئيس للهيدروكربونات المستعملة لتوليد الطاقة وتوفر الشركة حاليا 70% من الحاجة المحلية من الغاز البترولي المسال ومع تطوير قدراتها التصديرية ستدعم العراق لتنويع مصادر إيراداته من خلال تحويل العراق إلى مصدر لغاز البترول المسال والمكثفات حيث قامت شركة غاز البصرة بتجهيز 85 شحنة من غاز البترول المسال والمكثفات التي بلغت 685 كيلو طنا ومنذ بدء العمليات في 2013 حتى سنة 2018 تمكنت الشركة بشكل كبير من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتولدة من إنتاج النفط في حقول جولة التراخيص الأولى ومنعت 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي،

كما اسهمت في تحويل الغاز المهدور والمحروق إلى طاقة كهربائية لملايين المنازل المحلية وهذا يعادل انبعاث مخلفات من 17 محطة طاقة تعمل بالفحم لمدة سنة كاملة أو الانبعاثات المحفوظة باستعمال 17,800 توربين رياح لمدة عام كامل.