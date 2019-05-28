اليوم.. صراع إنجليزي بنكهة أوروبية بين تشيلسي وأرسنال

باكو تستعد ليورو 2020 باحتضان نهائي الدوري الأوروبي

العواصم ـ وكالات:

تستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، عندما يلتقي آرسنال مع تشيلسي، اليومالأربعاء، على الاستاد الأولمبي في باكو.وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في أيلول 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).. واكتمل تشييد هذا الاستاد في شباط 2015، ليكون أول استخدام له خلال دورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها باكو في صيف نفس العام.

وتبلغ السعة الرسمية للاستاد 64 ألف مقعد في مباراة النهائي الأوروبي اليوم، وخلال إعلانه عن مبيعات التذاكر، أكد اليويفا أن 37 ألف و500 تذكرة طرحت للبيع للمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وقدم اليويفا، 6 آلاف تذكرة لكل من آرسنال وتشيلسي من أجل مشجعي الناديين، لكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن الناديين أعادا نحو نصف هذا العدد من التذاكر، نظرًا لصعوبة السفر إلى باكو والتكلفة الباهظة للرحلة.وخصصت التذاكر المتبقية لصالح اللجنة المنظمة المحلية والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشبكات البث التلفزيوني.

وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء صوب الملعب الأولمبي في باكو، والذي سيكون مسرحًا لنهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي.

ويدير المباراة النهائية الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، والذي يتفاءل به عشاق تشيلسي كثيرًا، بينما يعد مصدرًا للتشاؤم لجماهير آرسنال.وأدار روكي مباراتين في دوري أبطال أوروبا من قبل لتشيلسي، كانت الأولى في دور المجموعات أمام فالنسيا، وفاز البلوز بثلاثية نظيفة في موسم 2011- 2012، وأتت المباراة الثانية في دور المجموعات أيضًا في موسم 2013- 2014 وتغلب على ستيوا بوخارست الروماني بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر أشرف الحكم الإيطالي على مباراتين لآرسنال في دوري الأبطال، أتت الأولى في دور المجموعات من موسم 2011- 2012، وحينها تعادل المدفعجية أمام بوروسيا دورتموند 1-1، وأتت المباراة الثانية في دور المجموعات من موسم 2015- 2016، وخسر آرسنال حينها بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5-1.وأتى الفوز الوحيد الذي حققه آرسنال في حضور الحكم الإيطالي، في مباراة فنربخشة التركي في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال من موسم 2013- 2014.وفي الدوري الأوروبي، حكم روكي مباراة واحدة من قبل لآرسنال، أتت في نصف نهائي الموسم الماضي، وحينها خسر المدفعجية أمام أتلتيكو مدريد بهدف من دون رد.

وأدار أيضًا مباراة واحدة لتشيلسي في الدوري الأوروبي من قبل، وحينها تغلب البلوز على روبن كازان الروسي بنتيجة 3-1 في ربع نهائي موسم 2012- 2013.

من جانبه، قال إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إن إحراز لقب الدوري الأوروبي، على حساب آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، سيمثل مسك الختام لمسيرته مع البلوز.

وسيدخل اللاعب البلجيكي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد، العام الأخير في تعاقده مع تشيلسي، الموسم المقبل، ورفض تمديد عقده ما يعني أن النادي اللندني سيفقده دون مقابل إذا لم يقرر بيعه في الصيف.

وأبلغ هازارد الصحفيين: «هذا سيكون جيدا وسيمثل لقبا أخيرا جيدا. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب».وتابع: «هذا لقب أوروبي لذا يحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللمشجعين».وأكمل: «عندما تخوض النهائي لا يهم إن كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة فأنت تريد فقط الفوز وجلب اللقب والاحتفال بذلك».

وفاز هازارد بلقب البريميرليج مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وبكأس الرابطة مرة واحدة أيضا منذ الانتقال إلى تشيلسي قادما من ليل في 2012.وأحرز هازارد 16 هدفا وصنع 15، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليحتل تشيلسي المركز الثالث في المسابقة.وقال اللاعب البلجيكي إن تركيزه ينصب على النهائي برغم التكهنات حول مستقبله.وأضاف: «في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء لذا لا يمكن أن أقول شيئا. الأمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا عن ذلك فقد أديت موسما جيدا».وختم: «لذا فإن تفكيري ينصب على كرة القدم. بعد النهائي سنرى ما سيحدث».