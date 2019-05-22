وزير الكهرباء يوقف شركة بيران المتعاقدة وفق الخصخصة عن العمل

لارتكابها مخالفات قانونية واستيفائها مبالغ كبيرة من المواطنين في الفلوجة

الانبار – الصباح الجديد:

أعلن المجلس المحلي لقضاء الفلوجة أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب اوعز بإيقاف شركة بيران لخصخصة الكهرباء العاملـة في مدينـة الفلوجـة.

وقال الناطق باسم المجلس سلام عجمي الحلبوسي في تصريح امس، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب اوعز الى حكومة الانبار المحلية بايقاف شركة بيران لخصخصة الكهرباء وعدم التعامل معها باي شكل من الاشكال لارتكابها مخالفات قانونية”.

واضاف الحلبوسي، ان “رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب هيبت الحلبوسي حمل مسؤولي المحافظة اعطاء الصفة القانونية لهذه الشركة سيئت الصيت التي عمدت طيلة عملها في مدينة الفلوجة من استقطاع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين دون اجراء اي تحسن في واقع الكهرباء ناهيك من استيفاء مبالغ مالية كبيرة عند شراء مقياس الكهرباء او استبداله”.

يشار الى ان سكان اهالي مدينة الفلوجة شكوا من عمل هذه الشركة بعد استيفاء مبالغ مالية كبيرة عند جمع الجباية بموافقة حكومة الفلوجة المحلية.