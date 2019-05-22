وزير التخطيط يرعى اجتماعا يتناول الاستعدادات لتنفيذ تعداد السكان في تشرين الاول 2020

خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتعداد العام للسكان

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان الدكتور نوري صباح الدليمي عن بدء الاستعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال شهر تشرين الاول من العام المقبل 2020، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ التعداد في توقيته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الاول للهيئة العليا للتعداد العام للسكان الذي عقد مساء اول امس الثلاثاء والذي أكد خلاله على ان هذا التعداد سيوفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين،

من دون اي قيود او مخرجات اخرى غير التنمية، معرباً عن ثقته بجميع الجهود الساعية نحو توفير الظروف المناسبة لإنجاز التعداد في عموم العراق.

وبين الوزير سعيه نحو إعداد مدونة وطنية خاصة بالتعداد العام للسكان تؤكد على الثوابت الوطنية ودور التعداد في دعم الواقع التنموي المستدام، لافتاً الى ان جهودا استثنائية ستبذلها الهيئة العليا للتعداد وفرق العمل المرتبطة بها ، لاكمال جميع الاستعدادات خلال المدة المتبقية حتى موعد تنفيذ التعداد والبالغة 16 شهراً .

وأضاف وزير التخطيط في مؤتمر صحفي، ان الاجتماع بحث مجمل الاستعدادات والدعم اللوجستـي المطلوب في الجوانب المادية والفنيـة، مؤكداً «التحول من التعداد الورقي الى التعداد الرقمي او الالكتروني،

من خلال استعمال الأجهزة اللوحية الذكية» «التابلت» ، لافتاً الى العمل على تأمين جميع المستلزمات المطلوبة، المتمثلة بتدريب الملاكات البشرية المتخصصة، وتوفير الاجهزة اللوحية بأعداد كافية لإنجاح هذا التحول.

من جانبه بين مستشار وزارة التخطيط الدكتور مهدي محسن العلاق الأهمية التنموية للتعداد، والذي يأتـي بالتزامن مع سعـي العراق لتحقيق اهداف التنميـة المستدامـة 2030 التي تبذل وزارة التخطيط جهداً كبيـراً لتحقيقهـا.