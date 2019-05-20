ستبقى شركتنا باسطولها البحري من اهم المؤسسات الناجحة كناقل وطني

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري يتحدث لـ» الصباح الجديد» :

البصرة – سعدي السند:

قال المهندس محيي الدين عبدالرزاق عبد العزيز الأمارة مدير عام الشركة العامة للنقل البحري : ان شركتنا ستبقى واحدة من اهم الشركات الوطنية الناجحة وستكون الناقل الوطني البحري العراقي عن طريق اسطولها البحري وزوارقها النهرية والوكالات البحرية.

وأضاف المدير العام في أول حديث صحفي له بعد توليه الإدارة العامة للشركة وخصّ به «الصباح الجديد» : ستكون أولى اولوياتنا التي نتعامل معها بشكل مدروس ودقيق هي تحويل المراسلات الورقية الى مراسلات ألكترونية لمواكبة العالم الحديث وتحقيق حالة من التطور الأداري في هذا المجال وهذا هو طموح مشروع سنعمل على تحقيقه واعتماده بالشكل الذي يضمن لنا قفزة ادارية نحن بحاجة ماسة لها من خلال الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة واستعمالها في إطار سعيها لتقديم ما يخدم الشركة العامة للنقل البحري وموظفيها ومراجعيها ومن تتعامل معهم في اطار مسؤولياتها ويساعد على تحسين الأداء في الأنظمة الإدارية لتوفير كل سبل النجاح وتحقيق التحول الإيجابي لمزيد من العمل والإنجاز.

السعي لأنجاح مهمات شركتنا كناقل وطني

وأوضح المهندس محيي الدين : ستسعى شركتنا الى العمل لتطوير مهامها كناقل وطني وخصوصا في مجال تعاوننا مع وزارة التجارة لنقل الرز الى العراق من من فيتنام وغيرها من الدول التي تعاقدت معها وزارة التجارة لحساب البطاقة التموينية وستباشـر شركتنا بنقـل الرز من الارجنتيـن والبـارغواي ايضا خلال الايام المقبلة في ضوء تعاقد زارة التجارة مع هذه الدول وسنعمل على نكون ناقلا وطنيا مع وزارات أخرى لنقل استيراداتها من شتى موانئ العالم الى الموانئ العراقية علما بأن شركتنا حصلت على شهادات عالمية بهذا الصدد وتجربتها ناجحة ومميزة في النقل البحري ، وبما يمكنها من امتلاك وتشغيل وتأجير واستئجار بواخرها وارسالها الى شتى موانئ العالم ولدينا تعاون مثمر جدا مع الشركة العامة لموانئ العراق في هذا المجال وقد بدأنا التنسيق بهذا الصدد ومحاولة الحصول على موافقة عدد من الوزارات لهذا الغرض وسنباشر بمخاطبة هذه الوزارات واجراء لقاءات معها لتوضيح المهام التي تطمح لها شركتنا في انجاح برنامجها كناقل حكومي وهو برنامج مهم تسعى وزارة النقل لأنجاحه على الدوام .

تطوير عمل الوكالات البحرية

وأكد المهندس محي الدين عبدالرزاق أيضا : سنسعى الى تطوير عمل مكاتب الوكالات البحرية التابعة لشركتنا والمتواجدة في موانئ العراق وفي شتى مجالات تخصصها كوكالات بحرية لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمراجعين دون معوقات وتقديم الخدمات اللوجستية لجميع البواخر الداخلة الى العراق والتي ترسو في أرصفة الموانئ العراقية .

وأختتم مدير عام الشركة العامة للنقل البحري حديثه بالقول : خططنا أيضا لتطوير عمل النقل النهري الذي تعمل به شركتنا ومنه النقل النهري في شط العرب بوجود الطواقم النهرية ورصانة اجراءات السلامة وان المراسى النهرية بكورنيش شط العرب تشهد زيارات مستمرة لشخصيات رسمية ومحلية ودولية الغرض منها ابراز الوضع الامني المستقر للمدينة من جانب ولغرض تسليط الضوء على عمل التاكسي النهري كما ان اقبالا كبيرا من المواطنين على التاكسي النهري يؤكد لنا نجاح هذه المهمة التي تسعى شركتنا لتطويرها وبذات العمل يقدم التاكسي النهري التابع لشركتنا خدماته في بغداد وعدد من المحافظات ولدينا خطة عمل لتطوير هذه المهمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين علما بأن زوارقنا أمينة ومكيفة وتعمل تحت نظام الأدارة الآمنة ولدينا طواقم مهيئة للعمل البحري والنهري لقيادة تلك الزوارق وتمتلك كل شروط السلامة والأمان وتوجد سترة نجاة على كل كرسي يجلس عليه المواطن الكريم ولدينا اطواق نجاة في كل زورق ولابد من القول بأن هناك متابعة جادة ومتواصلة من قبل المهندس عبدالله لعيبي وزير النقل لكل مهام شركتنا والذي يتواصل مع الشركة لأنجاح كل واجباتها .