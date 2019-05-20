محافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع «شركة هالس« الصينية لتنفيذ القطار المعلق

بغداد – الصباح الجديد:

وقع محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مذكرة تفاهم مشتركة مع (شركة هالس) الصينية للمشاركة بتنفيذ مشروع القطار المعلق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مدير الشركة والوفد المرافق له وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة.

وجدد محافظ بغداد، خلال حفل توقيع المذكرة، التزام حكومته المحلية بتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تقف امام تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي ، وشدد الجزائري على اهمية القطار المعلق كونه سيحقق قفزة نوعية في مجال النقل ويساعد على تسهيل حركة المواطنين داخل العاصمة.

واشار محافظ بغداد الى ان “الفريق الفني للمحافظة متواصل في اجتماعاته مع الجهات الحكومية الاخرى المتمثلة بوزارتي النقل والتخطيط وامانة بغداد من اجل تسريع المباشرة بالمشروع ورفع المعرقلات التي تواجهه والاسراع بتنفيذه” ، واكد الجزائري ان “المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لجميـع الشركـات الاسثماريـة”.

كما شدد المحافظ على اهمية التواصل المستمر لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والاستفادة من حجم التطور الذي وصلت اليه شركاتهم في هذا المجال.

من جانبه عبر مدير شركة هالس المتخصصة بالنقل عن سعادته لتوقيع المذكرة مثمنا جهود المحافظ في تذليل الصعوبات امام شركته وتوفير الارض المناسبة لهذا المشروع.