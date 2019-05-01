سائرون: انجاز البرنامج الحكومي لم يتجاوز نسبة 5%

أكدت أن “عبد المهدي أنشغل بالعلاقات الخارجية وترك الخدمات”

بغداد – وعد الشمري:

أكدت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، أن نسبة انجاز المنهاج الحكومي في الدورة الانتخابية الحالية لم يتجاوز 5% لغاية الآن، مبينة أن الفساد مازال مستشرياً في مؤسسات الدولة وبنحو تصاعدي، فيما كشفت عن قرب حصول عمليات استضافة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وأعضاء كابينة في مجلس النواب لمناقشة ما تم تقديمه خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال النائب عن القائمة برهان المعموري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة مرّ على تشكيلها نحو ستة أشهر والأداء ما زال يراوح في مكانه”.

وأضاف المعموري، أن “عبد المهدي طيلة المدة الماضية لم يقدم أي إيجاز للبرنامج الحكومي وما تم تحقيقه لأي من الوزارات”.

وبين، أن “الشعب العراقي يجب أن يطلع على ما تم تحقيقه لكي يحصل هناك تقييم حقيقي لعمل الوزارات كل على حدة، لا سيما وأن التجارب السابقة بعد عام 2003 كانت بعيدة عن ذلك التقييم”.

وأورد المعموري، أن “اختيارنا لعبد المهدي رئيساً للحكومة، منحنا الثقة له مع برنامجه كان الغرض منه تصحيح الأخطاء لكن ما لاحظناه هو التصريحات الإعلامية فقط والزيارات الخارجية”.



ويرى النائب عن سائرون، أن «نسبة انجاز البرنامج الحكومي منذ تشكيل مجلس الوزراء ولغاية الآن لم تتجاوز 5%، وهو تم الاطلاع عليه من قبل اللجان النيابية».

وأكد، أن «مطالبات حصلت إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي تحصل هناك استضافة لعبد المهدي ووزرائه حتى نطلع على أعمالهم كل حسب اختصاصه مع اللجنة المعنية بالرقابة».

وشدد المعموري، على أن «عمل الوزارات لم يتخط الروتين السابق لغاية الآن، ولم نلحظ تطوراً ملموساً سوى تصريحات إعلامية بعيدة عن الواقع».

ويواصل، أن «الانجازات الوحيدة التي يتم الإعلان عنها هي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول لم تصل نتائجها إلى الشارع بعد».

ويجد المعموري، أن «الفساد ما زال مستشرياً في جميع مؤسسات الدولة واخذ منحاً تصاعدياً ولم تتم محاسبة أي مسؤول عن هدر المال العام».

وذكر، أن «أي من المشكلات التي يعاني منها المواطن بنحو مباشر لم تشهد حلولاً أو خارطة لحسمها، سواء على صعيد البطالة أم أزمة السكن أو رفع مستوى التعليم أو الخدمات الصحية».

وأكمل المعموري بالقول إن «جميع المحافظات تكاد أن تكون البنى التحتية فيها منعدمة، والمواطن ينتظر من الحكومة توفيرها، ولن يصبر كثيراً عن هذه الحالة المزرية».

من جانبه، افاد النائب الاخر عن سائرون بدر الزيادي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، بأن «اداء الحكومة ما زال دون المستوى المطلوب والشارع كان ينتظر منها الكثير».

وأضاف الزيادي أن «مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي في حال لاحظ اي تقصير في العمل التنفيذي من خلال الوسائل الدستورية».

وأشار، إلى أن «المشكلة الاولى التي تواجه العمل الحكومة هو عدم استكمال الكابينة الوزارية فمن المعيب أن هذا الوقت قد مر والكابينة ما زالت تعاني من نقص في حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل».

يشار إلى أن عدداً من الكتل النيابية أعلنت عن عدم رضاها على الأداء الحكومي، ولوحت بعمليات استجواب تطال وزراء خدميين.



