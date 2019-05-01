العمل تطلق الدفعة الثانية لعام 2019 من راتب الإعانة الاجتماعية وتدعو المستفيدين لتسلمها

بغداد – الصباح الجديد:

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان إطلاق الدفعة الثانية لعام 2019 من راتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(257) الف اسرة مستفيدة بمبلغ اجمالي يصل الى(363) مليار دينار في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان ، داعيا المستفيدين الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم .

وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية المهندس جمال عبد الرسول ان الدفعة الثانية بلغ عدد الاسر المستفيدة ضمنها (1257342) اسرة توزعت بين(437157) اسرة تعيلها امراة و(802185) اسرة يعيلها رجل في بغداد والمحافظات.

من جانبها ذكرت مدير عام صندوق الحماية جاكلين صليوا ان مجموع مبلغ الدفعة الثانية وصل الى قرابة (363) مليار دينار توزعت بواقع يزيد عن 100 مليار دينار للاسر التي تعيلها امراة، واكثر من 262 مليار دينار، للاسر التي يعيلها رجل.