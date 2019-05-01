“نيتفلكس”.. فيلم عن صبية كهف تايلاند

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة البث الرقمي الأميركية “نيتفلكس”، نيتها إنتاج فيلم بشأن واقعة صبية كهف تايلاند، الذين كانوا محط أنظار العالم في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وستستوحي “نيتفلكس” قصة فيلمها الجديد، من قصة انتجت لصالح لشركة “13 ثوملونغ” المحـدودة، والتــي ساعـدت الحكومـة التايلنديـة بهـا لتمثـيل مصالـح فتيـة كهـف تايلانـد ومدربهـم.

وجاء في بيان رسمي أن شركة “13 ثوملونغ”، ستتبرع بنسبة 15٪ من عائدات الفيلم للمؤسسات الخيرية، التي تركز على الإغاثة في حالات الكوارث.

وكانت وزارة الثقافة في تايلاند، أعلنت في شهر مارس/ آذار، بأن “نيتفلكس” ستروي قصة أطفال كهف تايلاند من خلال مسلسل قصير محدود الحلقات، وأن كل أسرة من الناجين من كهف تايلاند، ستتقاضى ثلاثة مليون بات أي ما يعادل 94 ألف دولار.

جدير بالذكر، أن اثني عشر صبيا من فريق كرة قدم محلي ومدربهم قد ضلوا طريقهم في 23 يونيو/حزيران الماضي.

ودخل الأطفال إلى كهف “تام لوانغ”، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عن الفتية ومدربهم لمدة عشرة أيام وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.