درة تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل مايسترو

الصباح الجديد – وكالات:

تعود الفنانة درّة إلى الدراما التونسية من خلال مسلسل “المايسترو” الذي سيعرض في رمضان في رمضان المقبل.

وتجسد درة في المسلسل شخصية فتاة تدعى “رقية” تتعرف إلى مايسترو، وتقع بغرام الموسيقي التي يقدمها.

المسلسل من تأليف عماد الدين الحكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي، وبطولة أحمد الحفيان، وفتحي الهداوي، وغانم الزرلي، وجيهة جندوبي، وشاكرة رماح، ورياض حمدي، وغيرهم العديد من الفنانين المعروفين في تونس.

على صعيد آخر، تشارك النجمة التونسية في مسلسل “الحرملك” الذي سيعرض في سباق رمضان أيضاً، وينتمي العمل الى الفانتازيا التاريخية، ويتكون من 60 حلقة، سيعرض في رمضان أولى ثلاثين حلقة منه، اما الثلاثين حلقة المتبقية فستعرض بعد الشهر الفضيل.

وطرحت الشركة المنتجة الملصق الدعائي للعمل الذي يستعرض وصول المماليك إلى السلطة، والتحكم في المشهد السياسي العام.